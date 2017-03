Nhà ông Chính bị đốt và kim tiêm đe dọa cắm trước gốc cây bàng - Ảnh do ông Chính cung cấp



Theo TÂM LỤA (TTO)



Sau khi đi tố cáo cái sai của chính quyền, chỉ trong vòng một tháng ông Đinh Văn Chính (43 tuổi, thôn Đục Khê, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) bị đốt nhà ba lần và bị dọa giết hàng chục lần. Mặc dù băng hình ghi lại được hung thủ nhưng đến nay đã gần một năm trôi qua, cơ quan điều tra chưa làm rõ được vụ việc.Sự việc bắt đầu từ năm 2010, UBND huyện Mỹ Đức và UBND xã Hương Sơn thu hồi đất của gần 200 hộ dân để thực hiện sáu dự án tại thôn Đục Khê. Việc thực hiện có nhiều sai phạm nên ông Đinh Văn Chính và nhiều người dân thôn Đục Khê đã làm đơn tố cáo gửi UBND TP Hà Nội.Năm 2011, UBND TP Hà Nội có kết luận UBND huyện Mỹ Đức và UBND xã Hương Sơn thu hồi đất của dân khi chưa có quyết định phê duyệt dự án của UBND TP Hà Nội, không tổ chức họp dân, không có quyết định ban hành thu hồi đất, không lập phương án giải phóng mặt bằng...Ông Chính là người đã hướng dẫn bà con nộp đơn khởi kiện UBND huyện Mỹ Đức. Khi TAND huyện Mỹ Đức thụ lý vụ án cũng là lúc nhà ông Chính bị đốt và ông bị dọa giết liên tục. Từ ngày 25-7 đến 21-8-2012, nhà ông Chính bị đốt, phá ba lần. Lần đầu tiên lúc 2g sáng, ông đang ngủ thì nghe tiếng nổ và lửa cháy ngoài sân, may mà người dân đến dập lửa kịp.Lần thứ hai nhà ông bị tạt đầy mắm tôm, trứng vịt thối, nhớt thải, miểng chai thủy tinh và dầu hỏa. Lần thứ ba thì hung thủ khóa cửa ngoài rồi mới châm lửa đốt làm ông Chính và vợ con không thể chạy ra. May mắn là ông gọi điện thoại cho người dân đến dập lửa và cứu kịp thời. Cánh cửa sắt trước nhà ông Chính bị đốt cháy đen thui.Trên cây bàng trước sân nhà ông Chính ghim đầy mảnh giấy đe dọa như “mày hãy tìm hố chôn xác các con mày đi”, “con mày đi học đón nhận Sida”, kèm theo những chiếc kim tiêm dính đầy máu.Hoảng sợ, ông Chính và 13 người dân thôn Đục Khê đã làm đơn tố cáo đến Công an xã Hương Sơn và Công an huyện Mỹ Đức. Công an huyện cử lực lượng về xem xét hiện trường, lập biên bản nhưng tới nay đã gần mười tháng trôi qua vụ việc của ông Chính vẫn chưa được giải quyết. Điều đáng nói là ông Chính có cung cấp cuộn băng ghi hình hung thủ đốt nhà ông Chính nhưng tới nay Công an huyện Mỹ Đức chưa có động thái gì.Ông Chính bức xúc cho biết: “Hung thủ biết rõ tôi bị bệnh về máu nên rải miểng chai nhằm làm tôi bị giẫm phải, không cầm được máu mà chết. Từ năm ngoái đến năm nay, cả chục lần tôi đến công an huyện hỏi kết quả vụ việc nhưng họ cứ trả lời sự việc đang điều tra. Gia đình tôi và bà con ở đây hoang mang, rất bất bình về việc này nhưng giờ không biết kêu đâu”.Không chỉ có ông Chính mà chị Trịnh Thị Nhung (xóm 10, thôn Đục Khê), một người đi kiện, cũng bị đe dọa. Chị Nhung nói: “Tôi bị dọa là sẽ bị xe tông chết nếu cứ tiếp tục đi kiện. Thấy anh Chính bị đốt nhà, dọa giết như thế mà công an không bảo vệ nên tôi không đi tố cáo làm gì vì biết có tố cáo cũng chỉ mất công”.Vụ việc ông Chính tố cáo bị đốt nhà và dọa giết đã được ông Hoàng Mạnh Khang (đội trưởng đội điều tra Công an huyện Mỹ Đức) thụ lý và giải quyết. Ông Khang cho biết: “Sau khi tiếp nhận đơn, tôi đã cho người khám nghiệm hiện trường. Băng video mà ông Chính cung cấp chỉ rõ phần lưng với phần sau gáy của hung thủ chứ không rõ mặt.Về việc tài sản nhà ông Chính bị hủy hoại thì chỉ có một phần cửa sắt bị cháy, nhưng giá trị thiệt hại không lớn. Việc ông Chính tố cáo bị đe dọa nhưng chưa xảy ra hậu quả về con người, về cơ sở vật chất nên không đủ cơ sở để xử lý. Sau đó tôi có quyết định nghỉ hưu nên đã bàn giao vụ việc này cho người khác xử lý”.Tháng 1-2013, ông Bùi Văn Tuyển (điều tra viên Công an huyện Mỹ Đức) xử lý tiếp vụ việc. Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Tuyển trả lời rằng: “Chúng tôi đã gửi kết quả điều tra vụ việc này qua đường bưu điện cho ông Chính từ lâu nhưng lý do tại sao ông không nhận được thì chúng tôi không biết”. Sau khi chúng tôi thắc mắc: “Cuối tháng 3-2013 ông Chính có đến công an huyện hỏi về tiến trình vụ việc, có gặp ông và ông nói vụ việc đang được điều tra?”, ông Tuyển lại nói: “Nhà ông Chính bị đốt ban đêm, rất khó tìm ra hung thủ. Đoạn video ông Chính cung cấp cũng không thể kết luận được hung thủ là ai”.Như vậy, sau chín tháng đi tố cáo, sự việc của ông Chính vẫn đang giậm chân tại chỗ. Ông Chính và gia đình đang phải sống từng ngày bất an ngay trên chính quê hương mình.