Khi lòng đường là nơi họp chợ

Nhiều năm nay, người dân sống dọc theo đường Nguyễn Văn Ni (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM) phải chịu đựng tình trạng mất an ninh trật tự và đi lại rất khó khăn do chợ tự phát trước cổng Công ty May Quảng Việt gần đó liên tục phát triển. Nếu cách đây hơn 10 năm chỉ có vài người bày rau, củ trước sân nhà để bán cho những người trong xóm và các công nhân thì nay nơi đây đã trở thành chợ tự phát rất xôm tụ.

Muốn dẹp không dễ

Vào các buổi chiều, người ta vô tư bày biện đủ loại hàng hóa dưới lòng, lề đường. Người mua, kẻ bán hoạt động tấp nập bất chấp nguy hiểm luôn chực chờ trên đường. Giờ cao điểm thì giao thông tại đây hầu như bị ùn tắc, thường xuyên xảy ra va quẹt lẫn tai nạn giao thông.

“Nước thải từ các quầy hàng thực phẩm tươi sống như tôm, cá… chảy khắp nơi đen ngòm, bốc lên mùi tanh hôi rất khó chịu. Những người buôn bán gà, vịt sống ngang nhiên biến lề đường thành nơi giết mổ gia cầm. Ruồi nhặng kéo tới sinh sôi nảy nở rồi bay vào nhà người dân dễ dẫn đến khả năng lây truyền bệnh dịch. Sau mỗi buổi họp chợ, rác thải vương vãi khắp nơi. Đáng nói là trong khu vực có một chợ đã xây dựng xong từ lâu nhưng chẳng thấy ai vô buôn bán” - ông LVL, một người sống lâu năm trên đoạn đường này than thở.

Hoạt động của chợ tạm Bàu Nai (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) đã làm giao thông trong khu vực trở nên hỗn loạn vào các buổi chiều. Ảnh: GIA NGHĨA

Tương tự, lưu thông ở khu vực đường Trường Chinh trước mặt khu chợ tạm Bàu Nai (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) chiều nào cũng xảy ra cảnh hỗn loạn do nhiều người bày bán hàng dã chiến bằng các thùng xốp hay thúng mủng lấn chiếm từ trong chợ ra hết vỉa hè, rồi tràn xuống gần hết một làn đường. Chính quyền địa phương tuy đã nhiều lần kiểm tra, chốt chặn nhưng khi lực lượng chức năng rút đi khoảng 5-10 phút thì đâu lại vào đấy. Nghịch lý ở chỗ khu chợ tạm này thì quá tải nhưng cách đó chỉ vài trăm mét, khu chợ Bàu Nai được xây dựng khang trang, rộng lớn từ mấy năm nay lại vắng lặng, đìu hiu.

Tại phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), gần 10 năm nay, chợ Bình Hưng Hòa nằm trên một khu đất đẹp, thuận tiện cho việc buôn bán vì chỉ cách giao lộ Tân Kỳ Tân Quý-quốc lộ 1A vài trăm mét. Thế nhưng hiện tại trong chợ chỉ có một số gian hàng lèo tèo. Người bán hàng và người đi mua ít khi bước vào chợ mà thường tụ tập buôn bán ở khu vực lòng, lề đường gần đó.

Ông Phạm Văn Rắc, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, cho biết chợ Bình Hưng Hòa chưa phát huy tác dụng như mong muốn do thiết kế chưa thật sự hoàn thiện, tiểu thương đăng ký sạp nhưng không mở cửa đều đặn, người dân thích mua bán trên lòng, lề đường… Thời gian tới, địa phương sẽ bổ sung những thiết kế còn thiếu, hủy hợp đồng đối với những tiểu thương không sử dụng sạp, vận động người dân vào chợ mua hàng; đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán.

Cung không đủ cầu

Trong khi nhiều địa phương có chợ bỏ hoang thì ở một số địa phương lại có tình trạng chợ quá tải. Khi cung không đáp ứng cầu, người dân đã sử dụng lòng, lề đường để buôn bán tạm bợ. Việc này diễn ra tại khu vực chợ Phạm Văn Hai, chợ Tân Bình, chợ Bà Hoa… (đều thuộc quận Tân Bình) trong nhiều năm, gây ra cảnh bát nháo, ô nhiễm môi trường.

Chợ tự phát trên đường Nguyễn Văn Ni (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi) gần 10 năm vẫn chưa xóa bỏ được. Ảnh: THÁI HIẾU

Ông Lê Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, cho biết trên địa bàn quận có tất cả 14 chợ lớn, nhỏ. Ở những chợ này, các sạp đều đã kín chỗ. Đối với chợ Phạm Văn Hai, do một số tiểu thương bán thịt heo dời đến chợ đầu mối Tân Xuân (huyện Hóc Môn) nên chợ có dư ra một phần diện tích. Ban quản lý chợ đã đưa 30 tiểu thương vào buôn bán nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Quận chưa thể thực hiện được phương án mở rộng các chợ trên địa bàn vì không có đất.

Địa phương đã triển khai nhiều biện pháp dẹp chợ tự phát trên đường Nguyễn Văn Ni nhưng chưa có kết quả. Khi thấy lực lượng đến truy quét thì người buôn bán tạm tránh né, chừng lực lượng đi qua thì mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Chính quyền đã thu giữ rất nhiều hàng hóa, xe đẩy nhưng bà con đã sắm phương tiện khác để tiếp tục mua bán. Bà LÊ THỊ THÙY TRANG, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Củ Chi Công an huyện đã cố gắng xử lý việc ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm tại đường Nguyễn Văn Ni nhưng không đạt được hiệu quả cao. Để vấn đề được giải quyết căn cơ hơn, huyện vận động tư nhân đầu tư xây dựng chợ tại khu đất trống gần đó nhưng do thói quen và sự thiếu ý thức nên chợ cũng không thu hút được người dân đến mua bán. Trước mắt, huyện tạm thời cải tạo, mở rộng hai bên vỉa hè để sắp xếp người dân vào buôn bán cho có nề nếp. Hướng tới, huyện sẽ đưa ra những biện pháp xử lý kiên quyết hơn để xóa bỏ chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm nay. Ông HỒ VĂN DŨNG ANH, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi

