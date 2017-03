Khi nàng kiếm tiền nhiều hơn

Kiếm tiền giỏi hơn chồng là… bi kịch



Ngày nhận được tin chồng bị giảm biên chế từ phòng kinh doanh lương tháng cả chục triệu đồng xuống phòng hành chính cố định lương 2,5 triệu đồng mà Lan, 32 tuổi, Q.Long Biên, Hà Nội choáng váng. Với mức lương trước kia phải cố gắng lắm vợ chồng cô mới đủ tiền thuê nhà, nuôi con nhỏ, nữa là giờ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại ngành học về quản lý hành chính của chồng cô thì cũng chẳng biết tìm việc nào khá khẩm hơn. Miệng đói thì chân phải bò. Cô bỏ ngang việc Nhà nước, nộp đơn vào một công ty liên doanh và nhanh chóng leo lên chức phó giám đốc nhân sự với mức lương hai ngàn đô mỗi tháng. Đâu chỉ vậy, công việc nơi cô làm còn mở ra cho cô nhiều cơ hội làm thêm với mức thù lao hấp dẫn. Đang sống trong cảnh bế tắc, thấy có cơ hội kiếm tiền, cô vô cùng hào hứng làm tối, làm ngày. “Thôi, hết giờ làm chồng về sớm đón con, nấu cơm nhé”. Nghe lời giải thích hợp lý của vợ, chồng cô vui vẻ chấp nhận mà không mảy may suy nghĩ.



Có điều kể từ khi cô vắt kiệt sức lực cho việc công sở, thì trong gia đình cô "một hình ảnh chuẩn" về vai trò của người đàn ông và đàn bà cũng bị phá hỏng. Hàng tối, trong lúc chồng lụi hụi lau nhà thì cô nằm co chân lên salon thư giãn. Trong khi cô ngả ngớn bên đĩa hoa quả tráng miệng thì chồng ngập ngụa với đống bát đĩa… Cô chỉ đơn giản nghĩ: “Mình đã vắt kiệt sức cho việc kiếm tiền rồi...” mà không hề hay rằng những mặc cảm, tủi thân đang ngấm ngầm nổi sóng trong lòng chồng.



Một lần vợ chồng nói qua nói lại và cô có chút quá lời: “Nhà này mà rời em một ngày là biết ngay”; “Không có tiền lương của em thử hỏi cái gia đình này liệu có thể tồn tại?”… Ngay lập tức, chồng cô xách va-li ra ở cơ quan kèm cái giao kèo sẽ gửi tiền để nuôi con. Lúc này cô mới hay hóa ra bấy lâu chồng đã mang “cục tức” trong người, giờ thêm vài lời chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Thế là bỗng chốc, nhà đang êm ấm thành tan đàn xẻ nghé. Giờ cô mới thấm thía câu “Khi phụ nữ chiếm vị trí lãnh đạo trong nhà thì cuộc hôn nhân ấy sẽ thất bại”.



Giỏi nên gánh hệ lụy

Câu chuyện về những hệ lụy của việc vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng như thế này không phải hiếm. Chỉ cần ghé qua hội “kiếm tiền nhiều hơn chồng” trong một số diễn đàn online thôi có thể thấy vô vàn những “kết quả” mà người phụ nữ "trót" giỏi kiếm tiền hơn chồng đã, đang phải gánh chịu.



Người kể chuyện bị chồng bỏ vì tội... quá giỏi làm nhiều tiền mà lại không có thời gian chăm sóc gia đình. Người than chồng bỗng hay tự ái vì những chuyện nhỏ nhặt và trở nên khó chịu, khó ở bởi những câu đùa kể từ khi “phu nhân” lên tay kiếm tiền. Người lại thú thật: “Không làm sao có thể một lòng tâm phục khẩu phục trước người chồng sống dựa vào vợ”. Kẻ lại than thở trước người chồng nghèo, lòng nhiều lúc thấy nổi loạn, thấy muốn phá vỡ những bế tắc.

Một người giỏi, hai người vui





Như Ý (Q.2, TP.HCM) lại là một trường hợp khác hẳn. Lấy chồng là chuyên viên của một viện nghiên cứu, nghe thì oai thế nhưng lương ba cọc ba đồng, nuôi thân đủ là may. Trong khi cô chỉ là một y tá thường thường song do nhanh nhạy, cô mở một công ty chuyên làm dịch vụ tắm cho bé sơ sinh và thu hàng triệu bạc mỗi ngày. Lẽ dĩ nhiên, mọi chi phí trong nhà đều một tay do cô đảm nhận, còn chồng cô chỉ có mỗi trách nhiệm hết giờ làm về nhà sớm để chăm con. Nhìn cảnh anh lụi cụi với mớ rau, túi thịt, đứa lớn ngồi trước, đứa bé ngồi sau sấp sấp ngửa ngửa mỗi sớm, mỗi chiều trong khi vợ anh một bước lên xuống taxi, tiền thu về cả túi mà người thì thở dài: Chắc chả được mấy hơi, người bảo anh hẳn phải chịu đựng lắm. Ấy vậy, thực tế đã 10 năm nay, gia đình cô vẫn hạnh phúc.

Lẽ dĩ nhiên, làm vợ không được tiêu tiền của chồng, mà còn phải gánh vác kinh tế trong gia đình cũng có lúc cô cảm thấy thua thiệt lắm. Ấy vậy nhưng rồi cô luôn tìm cách tư duy kiểu AQ rằng “Chắc nhờ vía chồng mà mình mới làm ăn được vậy”, rằng “Được tự chủ cuộc sống, được thoải mái mua sắm là vui rồi”, rằng “Sông có khúc, người có lúc, ai biết được những năm sau này ai sẽ phải sống dựa vào ai?”… Vì thế nên tư tưởng cô rất thoải mái. Chồng càng tỏ ra tự ti, thua kém thì cô càng chứng tỏ anh là chỗ dựa cho cô. Làm bất cứ việc gì cô cũng hỏi ý kiến anh. Từ những chuyện nhỏ nhặt như mua sắm đồ đạc trong nhà, tới chuyện con học hành hay đầu tư tiền vào đâu. Cô cũng tạo điều kiện để anh có được những khoảng trời riêng với bạn bè, anh em. Đặc biệt, khi mở miệng nói đến chuyện tiền nong cô bao giờ cũng nói của vợ chồng mình.



Trước sự chân thành của vợ, hẳn nhiên chồng cô rất ghi nhận. Anh nhận hết phần chăm sóc, kèm cặp con học hành. Anh nhận luôn cả việc quan hệ nội ngoại để vợ yên tâm xoay trở làm ăn. Đặc biệt, anh luôn dành cho vợ một sự chăm sóc chân tình như một cách để bù đắp cho những vất vả của vợ. Câu: "Của chồng công vợ" không sai một li.



Để xóa bỏ áp lực chênh lệch tài chính cho chồng

Hạn chế nhắc đến chữ tiền trong các cuộc nói chuyện. Thay vào đó, hãy chuyển mối quan tâm của hai vợ chồng sang việc chăm sóc con cái, sở thích, một người bạn hay đơn giản là một bộ phim, một đĩa CD ca nhạc.

Thay vì tuyên bố “Em quyết định mua cái này…” hãy hỏi chồng: “Có nên mua cái này…”.

Lắng nghe chồng nói, sát cánh cùng chồng và dành thời gian cho gia đình bất cứ khi nào có thể.

Theo Giadinhtre