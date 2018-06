Khi nào cảnh sát được dùng súng trấn áp đua xe?

Liên quan đến việc một thanh niên tử vong đêm 3-6 vì bị đạn bắn khi lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM), Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiến hành giám định viên đạn, đồng thời làm rõ vụ việc. Thanh niên này gặp nạn khi đang chạy trên đường bên cạnh một đoàn đi “bão”.



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tuy nhiên, việc có nổ súng và ai đã nổ súng thì đang được điều tra làm rõ. Trước đó có thông tin cho rằng một phó công an phường đã nổ súng bắn chỉ thiên ba phát để ngăn chặn đoàn đua. Ông Quang cho biết chi tiết này chưa được làm rõ và đang trong vòng điều tra.



Công an có mặt tại BV 175. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nhiều người dân thắc mắc trong trường hợp nào thì công an được nổ súng và nổ súng như thế nào mới đúng quy định pháp luật. Đối với một đoàn thanh niên tụ tập đua xe trái phép nếu không ngăn chặn kịp thời có thể sẽ gây ra nhiều hậu quả nặng nề, do đó việc trấn áp bằng các biện pháp mạnh là tất yếu. Tuy nhiên, cách trấn áp như thế nào để đảm bảo an toàn cho cả người thi hành công vụ, người đua xe lẫn những người không liên quan có mặt tại hiện trường?

Theo một cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, công an có thể triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để giải tán một đoàn đua xe, gây rối trật tự cộng cộng. Trong đó có thể huy động nhiều lực lượng như Cảnh sát Giao thông, cảnh sát hình sự, 113 cùng tham gia chặn nhóm đua, giải tán đám đông; tách những người cầm đầu, bắc loa vận động kêu gọi, hoặc hú còi.... Riêng việc nổ súng thì chỉ được nổ súng chỉ thiên, không bắn người. Việc nổ súng chỉ thiên là được cho phép trong các trường hợp để xử lý về nhiều vấn đề an ninh trật tự nhưng với mục đích cảnh báo, giải tán, dùng tiếng nổ để thị uy chứ không phải để gây sát thương.