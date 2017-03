Khiếu nại đông người là nhu cầu có thực

Xen kẽ trong các dãy nhà nơi tôi ở, cơ quan chức năng có làm những hẻm nội bộ rộng hơn 1 m để tạo thông thoáng, phục vụ cho quyền lợi chung của bà con. Nhưng rồi vì nhiều nguyên do khác nhau, một hoặc hai hộ nằm ở hai bên hẻm đã tự ý rào chắn, xây bít hẻm để biến phần diện tích đó thành “của riêng”. Có mấy trường hợp đã làm thành công (do bà con bỏ qua) nhưng có trường hợp thì không (do bà con phản đối) và một hộ mới đến ở dãy tôi rơi vào tình huống này.

Đầu tiên, chỉ có 1-2 hộ gần hẻm cảm thấy bất bình trước vụ việc. Sau đó, số hộ này viết đơn khiếu nại và đi lấy chữ ký đồng ý của các hộ còn lại để nộp đến phường. Ban đầu, có hộ ngần ngại không muốn ký vì biết rằng theo luật, đơn khiếu nại phải do từng cá nhân viết, ký tên. Nhưng sau khi được giải thích đó là việc chung của các cư dân chứ không phải việc riêng của bất kỳ ai và như thế đơn chung mới phản ánh đúng tính chất của vụ việc, tất cả các hộ đã đồng ý ký… May là cũng hiểu ra được vấn đề, hộ mới đến đã chủ động tháo dỡ bức tường để khôi phục nguyên trạng con hẻm, trả nó về cho nhiều người.

Khi có chung một nội dung khiếu nại, nhiều người hay chọn cách cùng đứng tên trong đơn. Đây là lý do mà trong những vụ khiếu nại giá bồi thường đất tại một dự án nào đó, mọi người hay làm đơn tập thể. Hay trong những vụ khiếu nại vì lợi ích chung mà tôi vừa nêu ở phần trên, bà con thường làm đơn chung… Trong những vụ như thế, nếu chính quyền viện lẽ không phù hợp với hình thức luật định để từ chối không tiếp nhận đơn thì liệu có thỏa đáng? Bởi việc xem xét, giải quyết đơn của từng cá nhân A, B… với thời hạn quy định, với từng quyết định cụ thể sẽ kéo dài hơn so với việc xem xét, giải quyết đơn chung. Đáng nói là cách giải quyết lại như nhau do có cùng nội dung và cơ sở pháp lý nên nếu không đồng ý cho một người thì cũng là không đồng ý cho nhiều người khác hoặc ngược lại.

Theo Bộ luật Tố tụng dân sự, nhiều người có thể kiện một người. Khi nhiều người (nhiều nguyên đơn) cùng kiện một người (một bị đơn) trong cùng một thời điểm, liên quan đến một nội dung, thì tòa có thể xem xét và nhập nhiều vụ án (từ nhiều nguyên đơn) thành một vụ án để việc xét xử được toàn diện, thuận tiện hơn. Việc nhập lại cũng được thực hiện trong các vụ án hình sự, lao động… Nên chăng, Luật Khiếu nại, tố cáo tới đây cũng áp dụng cách xử lý này mà cụ thể là cho phép nhiều người khiếu nại hành vi, quyết định hành chính của một người (hay của một cơ quan) với cùng một nội dung để việc giải quyết được thấu đáo, nhanh gọn hơn.

ĐÀM VIỆT (Quận 1)