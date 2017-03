Khó dời kho phế liệu dễ cháy ở Đồng Nai

Kiên quyết giải quyết dứt điểm Vừa qua, Phòng TN&MT đã cùng với các ban, ngành địa phương làm việc với các bên liên quan nhưng ông C. (người bị người dân cho là chủ kho phế liệu) không hợp tác khiến vụ việc chưa xử lý được. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra kho xem phế liệu trong kho là rác thải thông thường hay rác thải nguy hại. Nếu rác thải thông thường thì sẽ yêu cầu chủ di dời ngay. Còn nếu là rác thải nguy hại thì sẽ chuyển hồ sơ cho Sở TN&MT tỉnh xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp các bên vẫn không chịu hợp tác chúng tôi sẽ báo cáo UBND TP Biên Hòa đề nghị Công an TP phối hợp tiếp tục xác minh, bắt buộc chủ kho lên giải quyết dứt điểm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh. ÔngNGUYỄN TẤN VINH,Trưởng phòng TN&MT

TP Biên Hòa, Đồng Nai Một số vụ cháy kho phế liệu - Ngày 19-3, kho phế liệu chứa vải vụn của hộ ông Nguyễn Diên Dũng tại khu phố 6, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa (cho người khác thuê lại) bốc cháy, gây nhiều thiệt hại. - Ngày 17-3, tại ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) lửa cũng thiêu rụi một kho chứa phế liệu. - Sáng 15-3, một kho chứa phế liệu trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) bị cháy, hàng ngàn tấn phế liệu biến thành tro. - Kho hàng rộng gần 1.000 m2chứa vải vụn, bao nylon, mút xốp, can nhựa của gia đình ông Mai Ngọc Nghị, ấp An Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cũng bị “bà hỏa” viếng vào ngày 25-1. - Sáng 21-12-2014, lửa cũng bùng lên ở kho chứa phế liệu tại khu phố 3, phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Một quán cà phê gần đó cũng bị lửa cháy lan.