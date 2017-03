Khó khăn khi đòi lại đất cho ở nhờ

Vì phải đi làm ăn xa, cha bà gửi lại đất cho người em trông nom. Năm 1988, người em cho ông C. cất nhà ở nhờ trên một phần đất của cha bà. Sáu năm sau, bà đòi ông C. trả lại đất và ông C. đồng ý. Tuy nhiên sau đó, ông C. lại cất nhà trên đất này. Bà đi khiếu nại thì biết ông C. đã được cấp giấy đỏ phần đất trên. Bà khiếu nại tiếp tục nhưng UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận quyền sử dụng đất của ông C. và yêu cầu ông có trách nhiệm thương lượng bồi hoàn thành quả lao động cho bà.

Bà Cúc cho rằng quyết định trên của tỉnh là không đúng, gây ảnh hưởng cho gia đình bà.

Bà Nguyễn Hồng Phượng (Trưởng phòng Thanh tra Giải quyết khiếu nại tố cáo 3 - Thanh tra tỉnh An Giang) cho biết UBND huyện Chợ Mới cấp giấy đỏ cho ông C. là sau khi UBND tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng vào năm 2003. Theo đó, quyết định này bác khiếu nại đòi đất của bà Cúc. Ngày 5-8 vừa qua, thanh tra tỉnh làm việc tiếp với gia đình bà Cúc nhưng nội dung khiếu nại không có gì mới. Thanh tra tỉnh hiện nay cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ chờ báo cáo UBND tỉnh để có văn bản trả lời chính thức cho gia đình bà Cúc. Hướng giải quyết là không có gì thay đổi vì thực ra tỉnh đã mở hướng ra cho hai bên là tự thương lượng thành quả lao động như đã đề cập. Nếu không được thì bà Cúc có thể khởi kiện đòi lại giá trị phần đất đó. Còn việc kiện được hay không, bà Cúc có thắng kiện hay không là việc của phía tòa án và các đương sự.

NHẪN NAM ghi