Khổ sở khi xác nhận tạm trú

Tôi tạm trú ở một phường tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) từ năm 2008. Hơn nửa tháng nay, tôi đến công an phường xác nhận tạm trú nhằm bổ túc hồ sơ cho nơi làm việc nhưng bị công an khu vực hành quá đỗi.

Khi tôi đến công an phường, cán bộ tiếp dân cho biết anh công an khu vực bận đi học nên hai, ba ngày sau quay lại. Đúng hẹn tôi đến thì nhận câu trả lời tối nay anh công an khu vực mới làm việc. Tối tôi đến thì anh công an khu vực hỏi tạm trú lúc nào và xác nhận làm gì. Sau khi nghe tôi trả lời, anh công an lại hẹn: Được rồi về đi để sáng mai đóng mộc nữa rồi đến lấy.

Sáng hôm sau, tôi đến thì không thấy ai cả. Hỏi thăm một lúc tôi mới biết các anh công an đang đi ăn sáng. Tôi ngồi đợi thì mãi đến 9 giờ 30 mới có người vào để giải quyết. Xác nhận giấy tờ xong, tôi ra về và thầm nghĩ thế là ổn…

Thế nhưng ít hôm sau, công ty gọi tôi đến bảo: Anh nói tạm trú từ năm 2008, sao giấy xác nhận mới tạm trú có một tháng thôi? Dù rất bực nhưng nghĩ công an khu vực nhầm lẫn nên tôi quay trở lại nhờ xác nhận lại. Thật bất ngờ, tôi lại nghe điệp khúc cũ: Công an khu vực đi học rồi, tối mai hoặc sáng mốt quay lại đi...

Sau đó, tôi cũng gặp được anh công an khu vực để trình bày sự việc và nhấn mạnh rằng anh đã xác nhận nhầm. Nghe xong anh này bảo anh mới về công tác nên không thể xác nhận cho người dân ở đây khi nào.

Lúc này, tôi giận hỏi tại sao lại như vậy? Vậy xác nhận cho tôi sáu tháng hay một năm vẫn được chứ? Và câu trả lời từ anh công an khu vực là không được mà phải gặp anh công an khu vực cũ nhờ xác nhận rồi đưa cho anh ký.

Loay hoay một thời gian, tôi mới có thể làm được công việc này. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy gian nan thật. Tôi tự hỏi, việc xác nhận tạm trú có gì mà phải khó khăn, làm dân khổ sở đến như vậy?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo công an phường nơi người dân bị làm khó thừa nhận: Đúng là thời gian vừa qua, người cảnh sát khu vực bận việc nên có gây một số bất tiện cho người dân khi cần xác nhận tạm trú, tạm vắng. Qua phản ánh của người dân, lãnh đạo phường đã kiểm tra lại sự việc, mời người dân đến cáo lỗi, rà soát lại và đã giải quyết cho họ.

NGUYỄN ANH, anhkhoafn@...