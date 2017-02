Khổ sở vì quán bar hoạt động trên sân thượng

Nhiều bà con ở cao ốc The One Sai Gon cũng thắc mắc về việc quán bar có được phép tồn tại ở tòa nhà này hay không. Theo thông báo của Sở KH&ĐT TP.HCM về việc di dời doanh nghiệp ra khỏi chung cư, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết: “Đối với chung cư thì có hai loại diện tích: Diện tích được kinh doanh và diện tích để ở. Cá nhân, tổ chức phải sử dụng đúng công năng. Trong trường hợp sử dụng sai công năng thì cơ quan cấp giấy phép phải rút giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm”. Bà Lê Thu Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, cho biết hai cơ sở kinh doanh XOXO và Air 360 Sky bar đang hoạt động tại cao ốc The One Sai Gon nằm trong phần diện tích được kinh doanh nên không thuộc trường hợp bị rút giấy phép kinh doanh và phải di dời ra khỏi chung cư theo như văn bản của Sở KH&ĐT TP.HCM.