Kho thuốc độc giữa khu dân cư

Khu nhà kho thuộc HTX trên được xây dựng từ những năm 1980. Hiện nay kho đang chứa một lượng thuốc trừ sâu DDT (đã bị cấm sử dụng) còn tồn đọng từ thời bao cấp đến nay vẫn chưa được xử lý. Bên cạnh nhà kho chính có một nhà nhỏ (giờ không còn nữa) nhưng theo người dân thì khu vực này trước đây có một thùng thuốc trừ sâu bị vỡ tràn ra và được HTX chôn lấp tại chỗ.

Do phải sống trong tình trạng môi trường bị ô nhiễm nên nhiều người dân đã có các triệu chứng như nôn mửa, hoa mắt, chóng mặt... Chị Đặng Thị Xinh (thôn 4, xã Trung Trạch) cho biết nhà chị có nuôi heo nái. Sắp đến lúc đẻ thì trời nắng to khiến mùi thuốc trừ sâu nặng hơn và thế là heo bị đẻ non. Heo nái nhà ông Nguyễn Văn Thanh cũng bị sự cố tương tự…

Ông Trần Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Trung Trạch, cho biết: Cách đây mấy năm, HTX định thuê một đơn vị chuyên xử lý hóa học đến xử lý kho thuốc nhưng vì thiếu tiền nên phải dừng lại. Sau đó UBND xã đã có tờ trình đề nghị UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh tìm biện pháp giải quyết. Trong lúc chờ đợi, xã tạm thời cho thuốc trừ sâu vào các thùng nhựa, sau đó mua nylon phủ lên rồi lấp cát lại để hạn chế sự phát tán.

Cũng theo ông Dương, tháng 3-2010, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện kiểm tra, thu gom, xử lý số thuốc trừ sâu tại kho trên. Nhưng đến nay mọi thứ vẫn còn giậm chân tại chỗ. “Điều khiến người dân hết sức lo ngại là thuốc trừ sâu có thể đã thẩm thấu vào nguồn nước sinh hoạt của khu vực, đồng thời trường tiểu học chỉ cách kho thuốc khoảng 100 m nên sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của các học sinh...” - ông Dương cho biết thêm.

PHONG NHA