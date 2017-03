Khổ trăm bề vì không hộ khẩu

Nhiều bạn đọc cho biết quy định siết hộ khẩu lâu nay đã và đang khép cánh cửa vào đời của rất nhiều người.

Vất vưởng qua ngày chờ hộ khẩu

Là cư dân TP.HCM và từng có hộ khẩu thường trú ở quận 11, vậy mà hơn 20 năm nay cả nhà tôi gồm năm người phải “sống dở chết dở” vì nhiều cái không, trong đó có việc không hộ khẩu! Mọi người có tin nổi hay không?

Trước đây tôi sống với cha mẹ ở quận 11. Đến năm 1991, cha mẹ tôi mất, căn nhà duy nhất cha mẹ để lại cũng phải bán đi. Vợ chồng tôi và ba người con phải thuê hết nhà này đến nhà khác để ở và bươn chải kiếm sống. Mà đâu chỉ có mỗi miếng ăn, chúng tôi còn gặp rất nhiều khó khăn từ các thủ tục hành chính do chính quyền đặt ra. Đầu tiên phải kể đến sổ hộ khẩu. Do trước đó đã bị xóa hộ khẩu ở nhà cũ nên chúng tôi đã nhiều lần xin cấp lại sổ hộ khẩu. Thế nhưng nêu lý do gia đình tôi không có chỗ ở hợp pháp, không được chủ nhà cho thuê bảo lãnh…, cơ quan công an không đồng ý giải quyết cho chúng tôi. Từ chỗ không có hộ khẩu, giấy CMND của hai đứa con lớn dẫu hết hạn sử dụng nhưng không làm lại được. Tuy biết sửa máy móc nhưng chúng không thể xin vào làm ở xí nghiệp và chỉ còn biết làm thuê vặt vãnh. Chưa hết, khi lấy vợ lấy chồng, chúng không thể làm thủ tục đăng ký kết hôn và khi sinh con ra thì các con của chúng lại rơi vào luẩn quẩn của chính cha mẹ chúng. Vì không có hộ khẩu mà các cháu không được hưởng những quyền lợi của trẻ nhỏ như khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, chọn trường, chọn lớp… Đến nay gia đình tôi có thêm hai đứa cháu ngoại nhưng các cháu cũng chưa làm được khai sinh.

Nhờ báo chí lên tiếng, các cơ quan công an có hứa sẽ xem xét, giải quyết hộ khẩu cho chúng tôi. Song hứa vậy thôi chứ đến giờ chúng tôi đã được làm công dân hợp pháp đâu!

TẤT TÔ NỮ (Tạm trú phường 9, quận 11, TP.HCM)

Do không hộ khẩu và không CMND để thuê nơi khác nên cả gia đình bà Tất Tô Nữ phải sống trong căn phòng chừng 7 m2 ở phường 9, quận 11 (TP.HCM). Ảnh: TH.HIẾU

Từng sống tủi nhục vì không hộ khẩu

Tôi cũng có hộ khẩu gốc ở TP.HCM nhưng rồi sau khi từ vùng kinh tế mới trở về, tôi có đến 25 năm sống không miếng giấy lận lưng. Trong một thời gian dài, gia đình tôi hầu như trắng tay.

Chúng tôi phải chen chúc ở chân cầu thang cư xá Thanh Đa để kiếm sống qua ngày. Rồi các con tôi dần lớn khôn, lần lượt trở thành cô giáo, phiên dịch, võ sư… và sau nhiều năm chắt chiu chúng tôi mua được 1/2 căn hộ ở cư xá này. Cứ tưởng sẽ được nhập hộ khẩu vào căn hộ để chấm dứt cảnh sống tạm bợ nhưng không phải vậy. Viện lẽ căn hộ “không đảm bảo cấu trúc”, cơ quan quản lý nhà không chịu cho chúng tôi ký hợp đồng thuê nhà nên kéo theo đó là cơ quan công an không cho chúng tôi nhập hộ khẩu. Từ chỗ không có hộ khẩu, các con tôi không được cấp CMND. Từ chỗ không có CMND, các con tôi dẫu ăn học đàng hoàng vẫn không thể xin việc làm ổn định tại TP…

Không đành lòng để các con có một tương lai mù mịt, tôi đã vác đơn đi cầu cứu khắp nơi. Rất may là sau một thời gian dài đằng đẵng chúng tôi cũng đã được đăng ký hộ khẩu và cấp CMND. Giờ nghĩ tới những trường hợp đang lao đao vì không hộ khẩu và không đủ thứ, tôi thấy lòng không yên và rất mong chính quyền sớm thay đổi chính sách để cuộc sống của mọi người đỡ vất vả với loại sổ này.

NGUYỄN THÁI THỊ TRUYỀN (Phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM)

