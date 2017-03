Khỏa thân gây ức chế người khác

Chuyện có thật này xảy ra tại phường 5, quận Gò Vấp (TP.HCM) nhưng vì lý do tế nhị chúng tôi xin gọi hai người có liên quan là X và Y.

Camera nhà này quay được cửa nhà kia

Nhà ông X và ông Y ở gần nhau. Theo lời ông X, hai nhà có mâu thuẫn từ việc tranh chấp đường cống thoát nước chung. Tối 21-7-2011, khi vợ ông X mặc áo ngủ nằm đọc báo ở phòng có cửa đối diện với cửa nhà ông Y thì đã bị ông Y chụp ảnh và gửi cho nhiều người xem. Thế nhưng ông Y thì cho rằng ông X đã có hành vi khiêu dâm làm cho mẹ vợ ông hổ thẹn.

Ông Y trình bày: Vợ chồng ông đi làm cả ngày nên nhà chỉ có mẹ vợ ông ở. Thỉnh thoảng nhà ông bị ai đó đập đồ, đập cửa kiếng nên ông đã lắp camera để có thể bảo vệ tài sản. Do hai cửa ra vào của hai nhà chỉ cách nhau hơn 1 m nên mọi sinh hoạt ở hai cửa này đều được camera đó ghi nhận. Ngày 23-7-2011, ông X đã cởi quần tại cửa nhà mình đồng thời làm một số hành vi khiêu khích rồi gọi mẹ vợ ông Y ra xem. Dựa trên chứng cứ là hình ảnh lưu ở camera cho thấy ông X có cử chỉ khiếm nhã, ông Y đã gửi đơn yêu cầu công an xử lý.

Tiếp xúc với PV, ông X nói ông không biết nhà ông Y có lắp camera. “Nếu camera đó quay được nhà tôi thì có nghĩa là họ đã xâm phạm đời tư của gia đình tôi. Như vậy, công an phải buộc họ chấm dứt ngay việc này”. Còn về việc cởi quần, ông nói gọn: “Sở dĩ tôi làm vậy ngay tại cửa nhà là do lúc đó tôi đi tiểu, đi tắm. Tôi không có ý quấy rối ai cả”.

Ông Y không chấp nhận cách giải thích này: “Muốn khỏa thân hay tự quấy rối gì đó thì ông ấy cũng phải ý tứ, kín đáo để không làm ảnh hưởng đến người khác. Sao ông ấy không vào nhà vệ sinh, nhà tắm mà lại cởi áo, cởi quần ngay cửa và còn… chổng mông về phía nhà tôi?”.

Khỏa thân trong nhà: Không phạt

Trung tá Hồ Văn Vui, Trưởng Công an phường 5, quận Gò Vấp, cho biết: “Sau khi nhận được đơn khiếu nại của hai bên, công an phường đã tiến hành làm rõ sự việc. Theo đó, gia đình ông Y đặt camera để đảm bảo an ninh trong phạm vi nhà mình nên không vi phạm pháp luật. Do khoảng cách giữa hai nhà quá gần nên camera quay được hình ảnh tại cửa nhà bên kia chứ không quay được bên trong nhà. Đây là lý do mà camera “bắt” được tư thế và một số cử chỉ khó coi của ông X nhưng hình ảnh chụp được không thể hiện ông ấy đã chọc tức mẹ vợ ông Y. Vì việc khỏa thân diễn ra trong nhà riêng nên chúng tôi không thể xử lý ông X. Riêng việc vợ ông X cho rằng mình bị ông Y chụp ảnh, phát tán ảnh mặc áo ngủ, kết quả xác minh cho thấy không có việc này nên chúng tôi cũng không thể xử lý ông Y”.

Được biết trong khi chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tranh chấp về đường thoát nước chung giữa hai hộ X và Y, UBND phường đã trích kinh phí làm vách ngăn bằng tôn chắn ngang giữa hai nhà để tránh những chuyện đáng tiếc có thể tiếp tục xảy ra.

Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN(Đoàn Luật sư TP.HCM): Hiểu sao là công súc tu sỉ? Pháp luật trước đây có quy định về tội công súc tu sỉ. Cụm từ này có nghĩa là công khai làm mất liêm sỉ, làm cho người khác thẹn thùng, vi phạm thuần phong mỹ tục. Theo đó, người làm lộ chỗ kín (như vén quần đi tiểu) hoặc có hành vi dâm ô, quan hệ sinh lý… làm cho người khác xấu hổ, sượng sùng khi nhìn thấy đều bị xem là phạm tội và người phạm tội có thể bị phạt tiền, phạt tù. Hành vi khỏa thân nếu có yếu tố “xì” ra chỗ kín hay có những cử chỉ khiêu dâm, tục tĩu cũng phạm tội này. Yếu tố công khai đòi hỏi hành vi phải xảy ra ở nơi công cộng, có người qua lại. Tuy nhiên, nếu sự quá trớn diễn ra trong nhà riêng, xe của cá nhân… mà bất cẩn để cho người khác trông thấy hoặc có thể vào tận nơi nhìn thấy mà không hề gặp trở ngại cũng bị xem là có tội. Hiện tại, người “có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác” bị xem là có hành vi vi phạm trật tự công cộng. Theo khoản a điểm 1 Điều 7 Nghị định 73/2010 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội), người vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Đối chiếu quy định này, tôi cũng đồng ý là các cơ quan thẩm quyền không có cơ sở xử phạt người khỏa thân trong nhà riêng, nhất là khi không có chứng cứ việc khỏa thân này nhằm trêu ghẹo, khiêu khích người khác.

NGUYỄN QUỲNH