Khoảng 30% lao động nước ngoài chưa có giấy phép

Sẽ xử lý “cò” thi tiếng Hàn

Trả lời câu hỏi của bạn đọc về việc nhiều người do thiếu thông tin đã bị “cò” xuất khẩu lao động lừa đảo, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền thừa nhận đúng là có tình trạng trên. “Mới đây, Hàn Quốc đã đồng ý tiếp nhận 15.000 lao động VN. Kỳ thi tiếng Hàn được tổ chức nhưng có tới 67.000 người đăng ký. Do đó, một số cò mồi đã hoạt động trong lĩnh vực này. Chúng tôi đang phối hợp cùng Bộ Công an xem xét, xử lý các cò mồi trong kỳ thi này” - bộ trưởng cho hay.