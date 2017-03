Khởi đầu bằng đam mê

Zig Ziglar - Vươn đến Sự Hoàn Thiện

Zig Ziglar, một trong những người bán hàng xuất sắc nhất, trong cuốn "Vươn đến sự hoàn thiện" (Better Than Good), đã viết "Có ba điều chính yếu tạo nên một cuộc sống viên mãn, đó là niềm đam mê cháy bỏng, nỗ lực hết mình và mục đích cuối cùng. Không ai có thể duy trì được động lực của mình trong một thời gian dài mà không hiểu rõ ba khái niệm trên. Cũng không ai thụ hưởng một cuộc sống viên mãn mà không cần đến một động lực nào."

Với bản thân mình, mục đích cuối cùng của ông là "khơi dậy niềm khát khao về một cuộc sống như thế trong con người bạn". Để thực hiện mục đích cuộc đời mình, năm 1970, ông đã quyết định từ bỏ công việc của một người bán hàng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp - "người bán hàng số 1", để trở thành một diễn giả, một chuyên gia đào tạo về bán hàng, truyền ngọn lửa đam mê về nghệ thuật bán hàng đến hàng triệu người trên khắp thế giới.

Chính đam mê dành cho nghệ thuật bán hàng, sau hơn 30 năm viết sách, diễn thuyết và đào tạo, ông lại là "số 1" theo đánh giá của đồng nghiệp cũng như khán giả của ông trên toàn thế giới, 8 trong số 10 cuốn sách của ông đuợc xếp vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất ngay khi vừa xuất bản. Cuốn Hẹn gặp bạn trên đỉnh thành công (See You At The Top) đã được in hơn 2 triệu bản. Tên tuổi, sự nghiệp và tài năng của ông được đăng tải trên nhiều tờ báo lớn như The New York Times, The Washington Post, Fortune, Success and Esquire magazines. Ông còn được biết đến như là một người khiêm tốn; luôn quan tâm đến gia đình mình và những người xung quanh. Và khi nói về mình, ông tự hào "Tôi là một người thành công vui vẻ!"



Oprah Winfrey - Nữ hoàng Talk Show

Tên tuổi của Oprah Winfrey, gắn liền với chương trình "The Oprah Winfrey Show". Winfrey là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỉ phú và được xem là một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Năm 2008, bà đứng đầu danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất ngành giải trí theo bình chọn của tờ Hollywood Reporter.

Oprah chia sẻ bí quyết dẫn đến thành công của bà chính là "Theo đuổi đam mê". "Khi bạn có một mục tiêu và theo đuổi đam mê của mình, kế hoạch thực hiện mục tiêu chính là một phần quan trọng. Khi bạn thực hiện kế hoạch của mình, những cơ hội mà trước đây bạn không hề hình dung đến sẽ mở ra. Có thể bạn chấp nhận, có thể bạn bỏ qua những cơ hội này." Oprah đã chấp nhận cơ hội trở thành người dẫn chương trình talk show, cho dù lúc đó, bà không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng như hoàn toàn không hình dung được con đường này sẽ dẫn bà đi đến đâu. Chỉ đơn giản, ước mơ từ thời thơ ấu của bà là trở thành người dẫn chương trình truyền hình.

"Dù bạn là ai, bạn đến từ đâu, cơ hội thành công luôn khởi đầu từ bạn" - câu nói của Oprah Winfrey đã minh chứng cho thành công của cuộc đời bà.



J.K Rowling - Từ bần cùng trở thành tỉ phú

Người tạo ra cậu bé phù thủy Harry Potter sẽ chỉ là một giáo viên bình thường nếu bà không kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành nhà văn. Trên trang web của riêng mình (www.jkrowling.com), J.K Rowling tiết lộ, bà mơ ước trở thành nhà văn từ những năm học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà trở thành thư ký cho tổ chức Ân Xá Quốc Tế nhưng bà chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với công việc này; sau đó bà chuyển sang Bồ Đào Nha và dạy tiếng Anh. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, niềm đam mê viết lách vẫn luôn cháy trong bà. Và bà đã hoàn thành tập đầu tiên của loạt truyện Harry Potter - "Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy" trong một hoàn cảnh không thể bi đát hơn - ly hôn, một mình nuôi con và sống nhờ trợ cấp xã hội.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Bà đã gởi bản thảo đến 12 nhà xuất bản và đều bị từ chối. Hơn 1 năm sau, NXB Bloomsbury mới đồng ý xuất bản tập đầu tiên "Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy". Và đây chính là cánh cửa đầu tiên mở ra thành công của cậu bé phù thủy Harry Potter và một cuộc sống tuyệt vời của J.K Rowling - được sống và thành công với ước mơ của mình.

J.K Rowling được trao huân chương Bắc đẩu bội tinh vào ngày 3 tháng 2 năm 2009 vì tài năng xuất chúng về văn học thiếu nhi.

