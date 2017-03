Khởi tố chủ tàu ngược đãi thuyền viên Việt Nam

Một số lao động châu Á khi được giải thoát. (Ảnh: La Nacio)

Trang web này dẫn tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Panama kiêm nhiệm Costa Rica cho biết: Văn phòng Bảo vệ và Chăm sóc nạn nhân Costa Rica có thông báo chính thức về việc khởi tố chủ tàu nên 21 thuyền viên Việt Nam không thể trở lại tàu làm việc theo nguyện vọng của họ.Bên cạnh đó, Đại sứ quán đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và cấp các giấy tờ cho thuyền viên, phối hợp với Cục Lãnh sự, Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) và các công ty phái cử để mua vé máy bay và thu xếp đưa họ về nước an toàn trong thời gian sớm nhất.Cách đây hơn 1 tháng, ngày 11/4, cảnh sát Costa Rica đã giải cứu thành công và tạm giữ 36 người châu Á, trong đó có 15 người Việt, khỏi cảnh lao động “như nô lệ” trên hai chiếc thuyền đánh cá Đài Loan ở thành phố Puntarenas, thủ phủ tỉnh miền tây Puntarenas bên bờ Thái Bình Dương.Sau đó, cảnh sát Costa Rica xác minh lại rằng có tới 21 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu đánh cá Đài Loan tại hải phận Costa Rica bị cảnh sát tạm giữ trong thời gian qua.Trong số 21 thuyền viên Việt Nam bị tạm giữ có hai nhóm, một nhóm sáu người thoát lên bờ trình báo cảnh sát và nhóm 15 người được cảnh sát giải cứu.Nhóm sáu người cho biết họ làm việc trên tàu đánh cá Đài Loan có tên Yulon 70 từ ngày 14/4/2009. Do làm việc trên tàu với điều kiện quá vất vả, khắc nghiệt, đầu tháng 5/2009 họ đã nhảy khỏi tàu và trốn vào bờ khi tàu cập cảng tại Costa Rica và xin làm các công việc lặt vặt trên bờ.Đầu tháng 3/2010, nhóm sáu người này đã ra trình báo nhà chức trách và cảnh sát Costa Rica tạm giữ họ. Trong nhóm sáu người này có bốn người là thuyền viên do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp II - chi nhánh Hà Nội đưa đi, hai người còn lại do Công ty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ (thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1) đưa đi./.