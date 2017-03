Khởi tố vụ án, bắt giam kẻ rượt đuổi, gây chết người

Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án cản trở giao thông đường bộ theo Điều 203 Bộ luật Hình sự và chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để điều tra. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt tạm giam Lê Thanh Tâm, đối tượng liên quan đến vụ truy đuổi khiến anh Út tử vong.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 27-10-2011 đã phản ánh trong bài “Chết do tai nạn hay bị giết?”, vào tháng 5-2010, chồng chị Trần Thị Bách là anh Thái Văn Út mua của vợ chồng ông Lê Thanh Tâm (ngụ cùng ấp) chiếc xe máy cày với giá 66 triệu đồng. Vợ chồng chị Bách đưa trước 46 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả sau khi thu hoạch mì. Khoảng 13 giờ ngày 20-9-2010, vợ chồng ông Tâm cầm rựa, cây đến nhà chị Bách để đòi nợ. Do máy cày hay bị hư hỏng nên anh Út đem đi sửa và không có ở nhà. Đến 16 giờ cùng ngày, khi anh Út đang trên đường trở về nhà thì ông Tâm kêu một số người ra chặn đường anh. Họ đòi lấy máy cày để trừ nợ nhưng anh Út không đồng ý. Anh Út đã lái xe chạy vào nhà anh Nguyễn Văn Châu, công an ấp Suối Bà Chiêm, để nhờ can thiệp. Lúc đó trời đã tối, anh Châu khuyên mọi người ra về, sáng mai đến UBND xã giải quyết. Đến 10 giờ tối chị Bách vẫn không thấy chồng về. Sau đó chị nhận được cuộc điện thoại báo anh Út té xe bị thương rất nặng. Khi chị đến BV thì anh Út đã chết. Theo chị Bách, hôm đó anh Út đi lấy tiền bán mì được 150 triệu đồng, chưa kịp đem về nhà thì anh chết và tiền cũng bị mất luôn. Tuy nhiên, Công an huyện Tân Châu không khởi tố vụ án nên chị Bách đã khiếu nại. Chị Bách nghi ngờ chồng chị bị chủ nợ dùng hung khí đánh chết chứ không phải té từ xe máy cày dẫn đến chấn thương sọ não chết như nhận định của công an huyện.

Từ đơn kêu cứu của chị Bách, HĐND tỉnh Tây Ninh đã tìm hiểu và kiến nghị cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ. VKS tỉnh Tây Ninh đã hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Tân Châu.

Tại quyết định giải quyết khiếu nại gửi cho chị Bách, VKSND huyện Tân Châu nêu: Cơ quan chức năng đã xem xét kết quả khám nghiệm hiện trường, kiểm tra dấu vết trên xe máy cày, kết hợp với kết quả khám nghiệm tử thi và lời khai của những người chứng kiến sự việc, những người có liên quan. Qua đó cho thấy anh Út bị té từ trên xe máy cày xuống là do bị ông Tâm có hành vi rượt đuổi, đe dọa làm cho anh Út bị mất bình tĩnh nên xử lý không an toàn trong lúc điều khiển phương tiện giao thông. Vì vậy, hành vi của ông Tâm có dấu hiệu của tội phạm. Việc Công an huyện Tân Châu ra quyết định không khởi tố vụ án là chưa đúng với quy định pháp luật, bỏ lọt tội phạm.

