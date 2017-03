Khốn khổ vì chữ ‘kiến nghị’

Bà Lê Thị Đức Hồng, ấp Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai trình bày: Năm 1994, bà và ông D. kết hôn với nhau và sinh được hai người con.

Mỏi mòn đi đòi đất

Năm 2009, bà Hồng gửi đơn ly hôn và yêu cầu tòa phân chia tài sản chung. Tháng 1-2011, TAND huyện Nhơn Trạch đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và chấp nhận yêu cầu ly hôn của bà Hồng.

Về phần chia tài sản, ông bà có chung phần đất với diện tích hơn 800 m2. Năm 2009, ông D. tự ý bán hơn 400 m2 đất cho bà C., án sơ thẩm tuyên mỗi người được hưởng hơn 400 m2 đất. Đồng thời, tòa tuyên hợp đồng mua bán giữa ông D. với bà C. là vô hiệu và kiến nghị UBND huyện Nhơn Trạch thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho bà C. Ông D. không đồng ý với bản án sơ thẩm trên và kháng cáo lên phúc thẩm nhưng tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của ông D., giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi bản án có hiệu lực, bà Hồng nộp đơn yêu cầu thi hành án (THA). Tháng 8-2011, Chi cục THA huyện Nhơn Trạch ra quyết định THA. Trong quá trình thi hành, cơ quan THA phải mất đến ba năm mới giao phần đất hơn 400 m2 cho bà Hồng quản lý theo như bản án tòa tuyên. Nhưng dù lấy được đất, bà Hồng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì huyện không ra quyết định thu hồi giấy đã cấp cho bà C.

Ngày14-9-2016, chi cục THA có công văn gửi UBND huyện kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận theo bản án của tòa nhưng đến nay vẫn chưa được huyện thực hiện.



Ông Thắng (cha chị Hồng) mòn mỏi chờ UBND huyện thu hồi giấy chứng nhận cũ, cấp giấy chứng nhận mới cho con gái ông. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trong tuần này huyện sẽ giải quyết xong

Ông Lê Đức Thắng (cha bà Hồng) than thở: “Vì con tôi đang làm công nhân, xin nghỉ phép rất khó nên vụ việc này tôi được ủy quyền đi thay. Bao nhiêu năm nay con tôi mong mỏi được cấp giấy chứng nhận để xin giấy phép xây dựng, xây nhà ở ổn định cuộc sống. Hiện nay ba mẹ con nó phải thuê trọ để đi làm công nhân tại Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Nhà tôi thì ở Bình Thuận, mỗi lần lên đây cũng mất nửa ngày trời. Từ khi THA có công văn gửi cho huyện hầu như tuần nào cán bộ thụ lý cũng bảo tôi lên lấy quyết định nhưng mỗi lần lên thì bảo về rồi lại hẹn tiếp, cứ như vậy liên tục nên tôi thấy nản vô cùng!”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Đức, Chánh văn phòng UBND huyện Nhơn Trạch, cho biết: “Trường hợp của bà Hồng đủ điều kiện để thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho bà C. UBND huyện đang giao cho phòng TN&MT làm, thời hạn trong tuần sau sẽ giải quyết xong”.