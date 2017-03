Không bỏ trốn vẫn bị truy nã

Năm 1999, bị cáo Phan Thanh Sơn (ngụ phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM) bị TAND quận Gò Vấp xử phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích. Khi bản án có hiệu lực, do Sơn bị bệnh nên gia đình đã nộp đơn xin cho Sơn được tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh. Hết thời gian tạm hoãn, do “không thấy ai nói gì” nên Sơn vẫn sinh sống và làm việc tại địa phương. Bất ngờ ngày 5-5-2011, công an phường yêu cầu Sơn đến trụ sở và đã bắt Sơn theo lệnh truy nã từ năm 2004. Cho rằng công an địa phương đã có cách xử lý không đúng nên gia đình đã gửi đơn khiếu nại.

Trung tá Hồ Quy, Đội phó Đội Tổng hợp - Công an quận Gò Vấp, cho biết: “Việc bắt Sơn hoàn toàn đúng pháp luật. Án đã có hiệu lực thì phải tự nguyện thi hành. Những bị án đã có quyết định thi hành án thì phải có mặt tại địa phương đúng thời gian quy định. Do Sơn không chấp hành việc này nên TAND quận Gò Vấp đã nhiều lần yêu cầu công an quận phát lệnh truy nã. Công an phường đã đến nhà xác minh thì đối tượng Sơn không có nhà. Từ báo cáo đó của công an phường, công an quận mới phát lệnh truy nã”.

Tuy nhiên, theo trình bày của ông Phan Thanh Nga (ba của Sơn) với PV thì Sơn không hề bỏ trốn khỏi địa phương. Từ năm 2004 đến khi bị bắt theo lệnh truy nã, Sơn vẫn được làm lại CMND và được cấp thẻ cử tri bầu cử Quốc hội năm 2007. Trên thực tế, cảnh sát khu vực không hề đến nhà ông xác minh tình trạng cư trú của Sơn. Do vậy, công an phường đã báo cáo sai sự thật. Việc bị công an ra lệnh truy nã đã làm ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu cải tạo của Sơn.

“Có thể cảnh sát khu vực nắm vụ việc này chuyển đi, người khác thay thế không nắm rõ tình hình. Cũng có thể vì lý do gì đó mà trước đây công an phường không bắt Sơn… Công an quận sẽ xác minh để có câu trả lời cụ thể” - Trung tá Quy thông tin.

PV đã tiếp tục liên hệ với Công an phường 17 để tìm hiểu vì sao có sự nhầm lẫn nêu trên nhưng nơi đây cũng bảo phải chờ họ xem xét lại.

PHƯƠNG LOAN - NGÂN NGA