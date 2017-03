Không buộc đóng quỹ quốc phòng, an ninh

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN trả lời: Theo Quyết định số 25 ngày 31-3-2008 của UBND TP.HCM, quỹ quốc phòng, an ninh là quỹ có nguồn thu từ sự đóng góp của nhân dân, cơ quan, tổ chức dưới hình thức vận động, tự nguyện và được sử dụng chi cho công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. Các trường hợp như hộ bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh; hộ xóa đói giảm nghèo, già neo đơn; gia đình có con em tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng dân quân thường trực được miễn vận động đóng góp quỹ này.

2. Phần thừa kế của người bị tuyên bố mất tích

Chúng tôi là các đồng thừa kế một căn nhà do cha chết để lại. Trong số các đồng thừa kế có một người bị tuyên bố mất tích. Vậy phần thừa kế của người đó sẽ được xử lý như thế nào?

Luật sư LÂM TRÍ QUANG trả lời: Theo các điều 75, 79, 81, 82 Bộ luật Dân sự, các đồng thừa kế còn lại có trách nhiệm quản lý phần thừa kế của người bị tuyên bố mất tích. Sau ba năm kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là người bị tuyên bố mất tích còn sống, các đồng thừa kế còn lại có thể yêu cầu tòa án ra quyết định tuyên bố người này đã chết. Bấy giờ, phần tài sản của người đó sẽ trở thành di sản của người đã chết và được chia thừa kế theo quy định của pháp luật.

3. Phạt hành vi kinh doanh ở chung cư

Gia đình tôi đang sống ở một chung cư. Trong quá trình kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe gắn máy, chủ sở hữu một hộ ở tầng trệt thường xuyên gây tiếng ồn và ô nhiễm. Họ còn cơi nới thêm gác lửng chứa phụ tùng sửa xe và dầu nhớt gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình tôi. Xin hỏi pháp luật xử lý việc này ra sao?

Luật sư Đặng Ngọc Châu trả lời: Theo khoản 3 Điều 52 Nghị định 23 ngày 27-2-2009 của Chính phủ, cơ quan chức năng có quyền phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi sau đây về quản lý, sử dụng nhà chung cư: Kinh doanh nhà hàng, karaoke, vũ trường; sửa chữa xe máy, kinh doanh gia súc, gia cầm…; tự ý cơi nới, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữu chung; kinh doanh gas, các vật liệu nổ, dễ cháy… Người vi phạm còn bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu, buộc phải thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở.

Bạn có thể gửi đơn đề nghị UBND cấp huyện xem xét, giải quyết.

