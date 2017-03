Không chấp nhận chuyện “tự xử” bác sĩ

Vụ đánh bác sĩ, đập phá BV Đa khoa Hà Tĩnh Cơ quan công an tiếp tục điều tra Liên quan đến vụ bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng (75 tuổi, xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chết sau khi tiêm thuốc, bị sốc phản vệ, người nhà kéo đến đập phá bệnh viện, đánh bác sĩ, điều dưỡng viên, chiều 14-8, ông Nguyễn Tiến Nam - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết chưa khởi tố vụ án mà đang tích cực điều tra. Công an đang lấy lời khai từ các bác sĩ, điều dưỡng viên để phục vụ điều tra và triệu tập các đối tượng gây rối, đánh các bác sĩ, điều dưỡng bị thương, đập phá tài sản, máy móc của bệnh viện… BV Đa khoa Hà Tĩnh đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời đã tạm đình chỉ công tác đối với BS Đào Xuân Lý - Phó Trưởng khoa Chấn thương (người chỉ định tiêm) và điều dưỡng viên Phan Văn Hà (người trực tiếp tiêm cho ông Hồng) để phục vụ điều tra làm rõ vụ việc. ĐẮC LAM