Không chấp nhận việc né bồi thường

Công an huyện phải bồi thường Trong vụ án này, cả cơ quan điều tra công an huyện và tòa án huyện đều có lỗi. Thế nhưng cần phải xác định rõ lỗi nào đã làm cho ông Mười Thêm bị kéo vào vòng tố tụng trong 20 năm trời để từ đó quy ra trách nhiệm bồi thường. Đúng là tòa sơ thẩm đã vội vàng kết án ông khi chưa đủ chứng cứ buộc tội và do vậy đã bị hủy án. Nhưng sau đó hồ sơ vụ án đã được chuyển trở lại cho cơ quan điều tra xem xét lại từ đầu nên tòa án huyện đã hết trách nhiệm với vụ án. Trong giai đoạn điều tra, nếu quá hạn điều tra mà vẫn không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra cần phải ra quyết định nêu rõ bị can “vô tội”. Trường hợp né tránh để làm ngược lại và nay cũng thừa nhận đã xử lý sai thì cơ quan này phải đứng ra bồi thường cho người bị làm oan. Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN Theo luật định, trách nhiệm chứng minh tội phạm là của cơ quan điều tra. Khi đã nhận trở lại hồ sơ vụ án mà vẫn không điều tra ra thì cơ quan này buộc phải có những quyết định phù hợp để giải quyết dứt điểm vụ án theo hướng suy đoán có lợi cho bị can. Nếu cũng cho rằng ông Mười Thêm đã bị xử lý hình sự oan, đã bị bỏ lơ lửng trong vòng tố tụng với thân phận bị can trong 20 năm thì cơ quan điều tra công an huyện phải thẳng thắn nhìn nhận lỗi của mình và nhanh chóng bồi thường cho ông. Đó mới là cách khắc phục thấu lý đạt tình trước những sơ suất quá lớn đã qua và ắt rằng hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của những cán bộ có liên can trong vụ án. Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO