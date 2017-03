Không chịu giao con dấu, bị khởi tố

Tháng 7-2007, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, bị huyện hội ra quyết định cách chức ủy viên ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thành. Tháng 8-2007, tỉnh hội đã ra quyết định cách chức ủy viên ban chấp hành Huyện hội Bù Đốp đối với bà Thu. Tiếp đến, bà Thu bị buộc thôi việc theo quyết định của UBND huyện.

Kiên quyết không giao con dấu

Tháng 1-2008, Huyện hội Bù Đốp ra quyết định bổ sung yêu cầu bà Thu bàn giao lại con dấu và mọi giấy tờ liên quan của Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thành cho đảng ủy, UBND xã. Cho rằng quyết định của huyện hội là sai quy định, với lý do chỉ giao con dấu cho Hội Chữ thập đỏ xã hay người kế nhiệm mình nên bà Thu đã không chịu bàn giao. Thuyết phục không được, huyện hội và UBND xã Tân Thành đã nhờ công an huyện và tỉnh can thiệp. Công an tỉnh và huyện làm việc nhiều lần với bà Thu nhưng cũng bó tay. Tháng 2-2008, công an tỉnh có văn bản chỉ đạo công an huyện phải thuyết phục bà Thu giao nộp lại con dấu, nếu bà Thu vẫn không giao nộp thì xử phạt vi phạm hành chính. Nếu đã xử phạt hành chính mà bà Thu vẫn không chấp hành thì sẽ khởi tố.

Tuy nhiên, đến ngày 29-5-2008, Công an huyện Bù Đốp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thu. Đại úy Đoàn Thanh Duẩn, điều tra viên Công an huyện Bù Đốp, cho biết hành vi của bà Thu đã cấu thành tội chiếm đoạt con dấu, tài liệu của tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước mà không cần phải xử lý vi phạm hành chính như chỉ đạo của công an tỉnh.

Không đúng quy trình?

Quyết định cách chức bà Thu của huyện hội căn cứ vào biên bản xử lý kỷ luật với lý do bà Thu không chịu thực hiện hai văn bản của tỉnh hội và huyện hội. Đáng lưu ý là trước đó, trong buổi làm việc với huyện hội, bà Thu yêu cầu được phôtô hai văn bản để biết mà thực hiện thì không được huyện hội chấp thuận. Sau đó, tới lượt biên bản xử lý kỷ luật lại không đề xuất hình thức kỷ luật đối với bà Thu.

Theo bà Mai Thị Thanh Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước, tỉnh hội không có trách nhiệm gửi văn bản cho bà Thu mà chỉ giao cho Huyện hội Bù Đốp triển khai. Có thể huyện hội triển khai không tốt nên bà Thu không nắm được. Bà Huệ cũng cho hay do ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thành chỉ có hai người nên không thể biểu quyết được hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Thu như hướng dẫn tại điều lệ hội. “Quy trình xử lý kỷ luật bà Thu của tỉnh hội không có gì sai trái” - bà Huệ khẳng định.

Tuy nhiên, ông Đặng Hồng Nhung, Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Văn phòng phía Nam, cho biết theo quy định tại hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ, cuộc họp xử lý kỷ luật cán bộ của hội phải có đề xuất hình thức kỷ luật và để ban chấp hành đó biểu quyết dù ban chấp hành đó chỉ có hai người. Kết quả biểu quyết đó nếu không xác định được quá bán theo như hướng dẫn thì ban chấp hành hội cấp trên sẽ quyết định. Nếu làm sai với quy trình trên thì mọi kết quả xử lý sau này đều không có giá trị pháp lý.

Cũng theo ông Nhung, từ trước đến giờ theo nguyên tắc, khi bị cách chức chủ tịch hội chữ thập đỏ xã thì người bị cách chức phải bàn giao con dấu lại cho người kế nhiệm và cơ quan cũ chứ không giao con dấu cho đảng ủy và UBND xã.

Đối chiếu với quy trình và lời ông Nhung thì Huyện hội Bù Đốp và Tỉnh hội Bình Phước đã làm không đúng quy định. Đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước sớm làm rõ vụ việc.