Không có biên bản mà vẫn xử phạt

Trong lúc đào đất, anh Giang vô tình xắn phải ống nhựa (chưa có nước) của công trình cấp nước Khu dân cư Mỹ An. Tò mò, anh Giang moi đoạn ống nhựa bị bể (khoảng 1 m) lên. Ngay sau đó, anh Trực mang đoạn ống bể đến trình cho ấp… Cứ ngỡ là một sự cố ngoài ý muốn nhưng lát sau công an xã đã kéo đến còng tay anh Giang.

Theo lời anh Giang, khi thấy công an đến, bà con xúm lại xem rất đông. Anh ra sau hè nghe điện thoại thì bị công an còng, giải đi đường ruộng trong đêm, rồi đưa về trụ sở. “Chúng tôi thấy chuyện cũng nhỏ, người ta lỡ tay làm bể thì khắc phục, sao công an lại còng tay như tội phạm hình sự?” - nhiều bà con phản ứng.

Về phía anh Trực, anh đã cố gắng giải thích chuyện ống nước bể nhưng không được công an chấp nhận. Bực tức, anh Trực đã hốt cát ném bổng lên. Thế là công an cho rằng anh Trực đã ném cát vào lực lượng thi hành công vụ.

Ngày 17-1-2011, quyền chủ tịch UBND xã Mỹ An đã ra quyết định phạt anh Giang 1,5 triệu đồng về hành vi vi phạm tự ý xê dịch, tháo dỡ công trình công cộng; phá hoại công trình Nhà nước theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 73/2010; phạt anh Trực 1 triệu đồng về hành vi ném cát vào người khác theo khoản 2d Điều 7 Nghị định 73/2010. Đáng nói là trường hợp của anh Trực không có biên bản vi phạm hành chính.

Bà Nguyễn Thị Kim Trúc, quyền Chủ tịch UBND xã Mỹ An, cho biết: Dù công an xã không bắt quả tang anh Giang đào bể ống nhưng có nhân chứng cho biết anh từng tuyên bố sẽ đập ống nước. Đó là hành vi phá hoại công trình nhà nước và vì anh Giang bỏ trốn nên công an phải còng tay anh Giang về xử lý. Về trường hợp của anh Trực, xã không lập biên bản vì ngại bà con xung quanh không chịu ký làm chứng bởi “họ cùng một phe với nhau”.

Theo PV, việc xử lý như đã nêu của UBND xã Mỹ An không đúng quy định. Bởi lẽ cả hai chỉ vi phạm hành chính, không đáng phải bị còng tay. Ngoài ra, theo Điều 55 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, biên bản về vi phạm hành chính là cơ sở để cơ quan thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Cụ thể, khoản 1 điều luật này quy định: “Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền xử phạt đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản”. Chính vì thế, xã không được quyền ra quyết định xử phạt khi không có biên bản vi phạm. Chưa kể, tuy phạt tiền anh Trực ở mức tối đa của khung tiền phạt nhưng xã đã không nêu được anh có tình tiết tăng nặng như quy định của khoản 2 Điều 57 của pháp lệnh nêu trên.

