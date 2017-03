Không đánh người nhưng lại gửi tiền thuốc!

Thương tích đầy người

Bà Thanh kể lại: Chiều 15-11-2009, con trai bà là Hồ Diễn Tấn, 19 tuổi chạy xe gắn máy qua nhà bạn ở xã Mỹ Hạnh Nam. Khi Tấn gần đến nơi, một người xưng là công an xã này yêu cầu Tấn dừng xe và dẫn giải về trụ sở. Thì ra Tấn bị nghi ngờ đã cùng một đối tượng khác cướp giật dây chuyền của người đi đường.

Khám xét người Tấn, công an chỉ thấy có chiếc bóp đựng 30.000 đồng, một điện thoại di động, một thẻ cào… Để điều tra, công an xã đã đánh Tấn. Họ dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu của Tấn khiến chiếc nón bể nát…

Một công an vừa đánh Tấn vừa hỏi: “Mày thả thằng áo đen ở đâu?”. Tấn trả lời: “Con đến nhà bạn gái chơi có một mình nên không biết ai cả”. Người công an đã dùng roi điện chích vào người Tấn khiến Tấn ngất xỉu. Khi tỉnh lại, công an tiếp tục hỏi cung, hoảng quá Tấn khai đại là có chở một người bạn thân ở gần nhà.

Một lúc sau, có thêm người của Công an huyện Đức Hòa đến nơi và việc đánh đập vẫn không dừng lại. Nhiều công an đã đốt thuốc rồi chích vào hai lỗ tai Tấn; dùng dùi cui đánh vào hai chân, hai bả vai buộc khai nhưng Tấn không thừa nhận. Sau đó, họ dẫn giải Tấn về trụ sở công an huyện và tiếp tục hỏi cung...

Mãi đến 22 giờ ngày 16-11, Tấn mới được thả ra với đầy thương tích. Hai chân, đầu gối của Tấn bị sưng bầm nên đi đứng phải có người dìu, lỗ tai phồng lên, bụng đau nhức... Theo BV Đa khoa tỉnh Long An, Tấn bị đa chấn thương.

Ai là thủ phạm?

Bà Thanh cho biết: Đại diện Công an huyện Đức Hòa có đến thăm và gửi 3 triệu đồng nhưng gia đình không nhận vì muốn sự việc phải được làm sáng tỏ. Người đại diện đó nói: “Tụi tôi hỗ trợ một ít tiền để gia đình lo cho cháu, còn ai sai thì phải chịu trách nhiệm”. Nói xong, họ để lại tiền rồi ra về. Đại diện Công an xã Mỹ Hạnh Nam cũng nhờ người dẫn qua nhà để gửi tiền nhưng gia đình không nhận.

Chờ một thời gian, vụ việc không được giải quyết tiếp nên bà Thanh đã khiếu nại. VKS huyện Đức Hòa đã có văn bản trả lời như sau: “Việc bà Thanh tố cáo một số công an xã và công an huyện có hành vi dùng roi điện, dùi cui, tay, báng súng, nón bảo hiểm đánh Tấn gây thương tích là không có cơ sở. Con bà bị thương tích là do người dân đánh. Do đó, viện không xử lý những công an đó và không xem xét, giải quyết việc bồi thường”.

Kết luận này theo bà Thanh là không chính xác. “Ngay sau khi được người dân báo tin Tấn bị công an đánh, tôi đã đến công an xã và trực tiếp nhìn thấy Tấn bị đánh qua cửa kính. Ai đã dùng dụng cụ gì để đánh tôi còn nhớ rất rõ. Nếu công an không đánh Tấn, tại sao họ lại đến bệnh viện thăm hỏi và gửi tiền?” - bà Thanh bức xúc.

PV báo Pháp Luật TP.HCM đã đến Long An để tìm hiểu vụ việc. Ông Lê Thành Trung, Phó Trưởng Công an huyện Đức Hòa, cho biết: “Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ qua VKSND huyện Đức Hòa để xác minh cho khách quan”.

VKS tỉnh sẽ vào cuộc Ông Tạ Văn Hoa, Trưởng phòng 1A VKS tỉnh Long An, cho biết: “VKS tỉnh chưa nhận được đơn khiếu nại của bà Thanh. Tuy nhiên, viện sẽ chủ động yêu cầu VKS huyện Đức Hòa báo cáo. VKS tỉnh sẽ xem xét kỹ hồ sơ và phối hợp với Thanh tra Công an tỉnh làm rõ vụ việc”.

THÀNH NHÂN