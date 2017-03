Không dễ bắt tội người khác

Tháng 11-2008, chị H. thuê xe tải đến nhà vợ chồng bà T. lấy đi một số vật dụng như bàn, ghế, tivi, tủ lạnh, máy giặt... rồi đem gửi ở nhà người quen. Thế là vợ chồng bà T. nộp đơn tố cáo chị H. về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Họ bảo chị H. đã lấy tài sản, đồng thời cạy tủ lấy của gia đình mình 500 triệu đồng.

Tháng 4-2009, công an quận ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với chị H. Cơ quan này giải thích rằng chị H. lấy một số vật dụng trong nhà vợ chồng bà T. là do hai bên đã có thỏa thuận trước đó. Riêng hành vi chị H. cạy tủ lấy 500 triệu đồng, cơ quan này không có cơ sở kết luận có hay không có 500 triệu đồng đó. Công an quận đề nghị vợ chồng bà T. nên khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án vì đây chỉ là tranh chấp vay mượn tiền.

Giờ chị H. tố cáo ngược lại vợ chồng bà T. đã phạm tội vu khống. Theo chị, vợ chồng bà T. đã vu khống chị cạy tủ lấy đi số tiền quá lớn. Với 500 triệu đồng, chị có thể bị truy tố theo khoản 4 Điều 137 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân. Vì bị vu khống, chị phải hứng chịu búa rìu dư luận, không thể buôn bán bình thường như trước, danh dự và uy tín gia đình bị chà đạp.

Trong đơn tố cáo, chị H. yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý hình sự vợ chồng bà T. Về dân sự, chị yêu cầu vợ chồng bà T. bồi thường gần 18 triệu đồng, bao gồm tiền xe đi lại, tiền mất thu nhập và tổn thất tinh thần.

Mới đây, công an quận có công văn giải thích không có căn cứ xử lý như yêu cầu của chị H. Bởi lẽ cơ quan này không có cơ sở kết luận số tiền 500 triệu đồng kia là có thật hay không có thật...

Nếu “đấu luật”, xem ra chị H. có phần phải hơn. Vợ chồng bà T. tố cáo chị H. cạy tủ lấy 500 triệu đồng nhưng không thuyết phục được cơ quan chức năng rằng có số tiền đó. Người tố cáo phải chịu trách nhiệm về việc tố cáo của mình. Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền là dấu hiệu của tội vu khống.

Nhưng đứng về phía cơ quan chức năng thì quả là khó xử. Vì không xác định được có 500 triệu đồng hay không, cơ quan chức năng không thể kết luận vợ chồng bà T. đã bịa đặt để vu khống chị H.

Hẳn nhiên, chỉ người trong cuộc mới biết được bên nào đã gian ý và cố tình muốn đẩy bên kia vào... tù. Tình cảm các bên đã dày công vun đắp suốt nhiều năm qua, giờ sứt mẻ chỉ vì cơn nóng giận không thể kiềm chế thì quả là đáng tiếc.