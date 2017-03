Không được bảo vệ, ai dám chống tham nhũng!

Đã xác định các đối tượng truy sát anh Giáp

Ngày 8-6, nguồn tin từ Công an huyện Hưng Nguyên và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Nghệ An cho biết các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng tấn công, truy sát anh Trần Văn Giáp (phường Vinh Tân, TP Vinh). Nhóm đối tượng này ở huyện Hưng Nguyên và TP Vinh, trong đó có con của một cán bộ khối ở phường Vinh Tân. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ, mục đích gây án của nhóm đối tượng để có hình thức xử lý phù hợp.

Đến tối qua, anh Giáp và người em trai vẫn còn nằm điều trị tại BV Đa khoa TP Vinh. Hiện anh Giáp bị đau nửa ngực và khó thở trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

ĐẮC LAM