Không được chơi còn bị đánh

Gọi điện thoại đến Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Thanh Hải (ngụ số 87, ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM) phản ánh việc một công an xã đã đánh ông gây chấn thương.

Một số người chứng kiến vụ việc cho biết: Chiều 4-3, sau khi uống vài ly rượu với bạn bè thì ông Hải đến trụ sở UBND xã Long Thới để xin được vào chơi bóng chuyền. Do thượng sĩ Trần Minh Nhật (Công an xã Long Thới) không đồng ý cho ông Hải vào chơi nên hai bên đã lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Nhật đã dùng tay đánh vào ngực ông Hải khiến ông té bật ngửa ra sau rồi ngất đi. Thấy vậy, ông Nhật túm áo kéo ông Hải ra ngoài rồi kêu một công an viên còng tay ông Hải.

Được hàng xóm báo tin, vợ ông Hải chạy ngay đến hiện trường. Thấy máu liên tục chảy ra từ đỉnh đầu của chồng, bà đã đề nghị công an xã đưa ông Hải đi cấp cứu.

Công an xã đã đưa ông Hải đến trạm y tế xã nhưng bị nơi đây từ chối tiếp nhận với lý do nạn nhân bị chấn thương ở vùng đầu... Thế là ông Hải được đưa đến Bệnh viện đa khoa quận 7. Tại đây, ông Hải đã được tháo còng và sơ cứu. Sau đó, bệnh viện này đề nghị chuyển ông Hải đến Bệnh viện nhân dân 115 để chữa trị...

Theo ông Hải, tại thời điểm này, mặc dù thường cảm thấy khó chịu và hay giật mình vào ban đêm nhưng ông lại không biết gì về tình trạng chấn thương của mình do công an xã đang cất giữ các kết quả khám, chữa bệnh mà không giao lại cho ông. Ngoài ra, không ai ở công an xã đến thăm hỏi hay bồi thường thiệt hại cho ông.

Làm việc với PV sáng 18-3, đại úy Đinh Công Anh, Phó Công an xã Long Thới, cho biết ông Hải đã trình bày chưa đúng sự thật. Chiều hôm đó, khi một số công an và người dân đang chơi bóng chuyền thì ông Hải đến chửi bới lung tung trong tình trạng say xỉn. Thấy vậy, thượng sĩ Nhật mới yêu cầu ông Hải ra về và giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Khi ông Hải nhào tới định hành hung ông Nhật thì theo phản xạ, ông Nhật đã gạt tay ra làm ông Hải té xuống sân.

Theo trung tá Dương Tấn Dũng - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nhà Bè thì công an huyện đang điều tra vụ việc và sẽ gửi thông báo kết quả đến gia đình nạn nhân. Nếu công an xã có sai phạm, công an huyện sẽ xử lý nghiêm theo quy định.