Không được làm tổn thương trẻ

Ở lứa tuổi bốn tuổi như bé P., bé không thể ý thức được điều đó. Ngay cả khi bé P. có cầm điện thoại di động của cô giáo đi nữa thì bé cũng không thể ý thức được hành vi lấy đó là đúng hay sai nên không thể xem đó là hành vi ăn cắp để mà tra khảo. Cú sốc ở lứa tuổi đầu đời như thế có thể để lại cho bé những sang chấn tâm lý, làm cho niềm tin về người lớn, về xã hội trong bé sau này dễ bị giảm sút, đặc biệt là với những người làm nghề giáo, công an.

Cần nói ngay, cả hai đối tượng là cô giáo và anh công an đều hành xử sai, thiếu tình người và phi giáo dục. Chỉ vì nghi ngờ học trò lấy cắp điện thoại của mình mà cô giáo lại xem bé như một kẻ tình nghi thứ thiệt, cho công an vào tận lớp để tra khảo bé thì đó là hành vi thô bạo, phi giáo dục. Hành vi của anh công an khi đến thẳng lớp để hỏi bé chỉ vì chiếc điện thoại di động là một việc làm cẩu thả, không có nghiệp vụ.

Về mặt sư phạm, trong những tình huống như thế, giáo viên cần dùng cái tâm và sự nhân hậu của người thầy mà bình tĩnh tìm hướng giải quyết. Khi có nghi ngờ bé lấy điện thoại thì nên đến tận nhà trao đổi với cha mẹ của bé để tìm hiểu sự việc xem bé có mang điện thoại về nhà không. Bởi vì ở lứa tuổi này, mọi hành vi của bé diễn ra ở nhà đều được cha mẹ nắm rõ. Tất cả những cuộc trao đổi này chỉ có người lớn biết với nhau, không để bé biết sẽ ảnh hưởng tâm lý các em. Nếu có dấu hiệu cho thấy bé mang điện thoại về thì tìm cách khuyên nhủ bé một cách thật khéo léo. Việc thuyết phục một đứa trẻ rất đơn giản nếu hiểu được tâm lý trẻ.

Tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy

Cứ tưởng sau những vụ “lấy cung” trẻ em vô lối và đã bị dư luận phản ứng gay gắt, công an sẽ rút được ít nhiều kinh nghiệm để có cách hành xử phù hợp. Thế mà chỉ từ lời tố cáo “bị lấy mất điện thoại di động” của một cô giáo, Công an xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã vội vã cử người đến trường lấy lời khai một học sinh mẫu giáo mới bốn tuổi.

Còn nhớ năm 2007, bé Trâm, 13 tuổi, ở Đồng Tháp đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần khi bị công an “hỏi cung” về chuyện tiền quỹ lớp bị mất. Giữa năm 2009, sau khi bị Công an xã Tân Phúc và Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) điệu về trụ sở lấy lời khai về “nghi án trộm tiền của người dì” và tạm giữ qua đêm, một em gái chưa đến 16 tuổi có dấu hiệu phát bệnh tâm thần v.v… Rõ ràng, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất nên phải được bảo vệ đặc biệt. Các cơ quan công an phải cố gắng lường trước những tình huống không tốt xảy ra cho các em để có cách xử sự phù hợp với tâm sinh lý của các em.

Điều 5 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định: “Trong mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân có liên quan đến trẻ em thì lợi ích của trẻ em phải được quan tâm hàng đầu”. Nguyên tắc này là sự cụ thể hóa Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà nước ta tham gia ký kết thực hiện. Qua đây, tôi đề nghị các cơ quan công an khi gặp phải tình huống tương tự, thay vì máy móc đến trường, lớp hoặc triệu tập các em đến trụ sở để “lấy cung” thì nên kết hợp với gia đình, đoàn thể… tiếp cận các em thật nhẹ nhàng, thân thiện. Phía nhà trường (như lãnh đạo trường mẫu giáo ở xã Hàm Trí chẳng hạn) thay vì lạnh lùng “tiếp tay” công an lấy lời khai các em ngay tại trường thì nên chủ động bàn bạc cách phối hợp để các học sinh của mình được bảo vệ ở mức tốt nhất.

Đàm Việt (Quận 1)