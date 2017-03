Không được quyền thuê nhà vì… đã ly hôn

“Ai có tên trong quyết định thì mới được thuê nhà” Bà Đào thắc mắc: “Hộ gia đình tôi hiện nay chỉ còn ba mẹ con, tại sao UBND quận cấp quyền thuê cho hộ gia đình nhưng lại không giải quyết cho thuê? Tôi đã chấp hành nghiêm túc yêu cầu bàn giao mặt bằng, đang tha thiết cần chỗ ở, trong khi căn nhà lẽ ra được thuê thì đang bỏ không, thất thu ngân sách mà dân thì khổ sở. Sao công ty không gửi thông báo mời ông Thành đến ký hợp đồng thuê, nếu hết hạn quy định mà không đến thì sẽ giải quyết cho mình tôi, nếu có tranh chấp sau này thì để tòa giải quyết?”. Trả lời PV, ông Bùi Minh Quang, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp, cho biết: “Giấy ủy quyền không ghi nội dung ủy quyền là ký hợp đồng thuê nhà với chính xác ký hiệu lô, số nhà, diện tích, giá thuê… (như trong quyết định của quận về việc bố trí tái định cư) nên công ty không thể giải quyết. Công ty có trách nhiệm cho thuê đúng đối tượng, đúng thời gian, đúng các điều kiện ghi trong hợp đồng. Hiện còn hơn 100 căn đang bỏ trống chờ bố trí tái định cư. Ai có tên trong quyết định thì mới cho thuê được”. PV đặt vấn đề: “Quy định có thể vướng nhưng về quan điểm cá nhân thì ông thấy sao khi một người có quyền được thuê nhà để ổn định cuộc sống nhưng lại phải đi ở nhờ. Có hướng nào tháo gỡ cho dân?”. Ông Quang cho biết: “Tôi rất thông cảm và chia sẻ trước tình trạng ba mẹ con bà Đào không thuê được nhà. Tôi cũng suy nghĩ hoài, tìm hướng để giải quyết cho bà. 100 trường hợp thì mới có trường hợp như thế này. Theo tôi, bà Đào có thể liên hệ các người thân của chồng cũ nhờ họ thuyết phục xem sao. Trước mắt, công ty sẽ gửi văn bản mời ông Thành đến ký hợp đồng, mặc dù theo quyết định thì chính ông phải có trách nhiệm liên hệ công ty để ký hợp đồng… Còn chuyện ông không đến thì chúng tôi chưa thể nói hướng giải quyết tiếp theo”. _________________________________ Có cách nào tháo gỡ giúp tôi không? Căn nhà đã giải tỏa là của cha mẹ tôi cho tôi. Từ khi ly hôn, hai đứa con ở với tôi, còn ông Thành có gia đình riêng và làm ăn sinh sống ở Gia Lai. Hiện nay sổ tạm trú do công an phường cấp cũng đã ghi nhận “xóa đăng ký tạm trú đối với ông Thành do chuyển đi khỏi địa phương”. Chúng tôi không thể nói chuyện được với nhau dù là như hai người quen biết cũ. Tôi đã lặn lội đi gặp ông Thành để nhờ ông đến công ty ký hoặc là ông ủy quyền cho tôi nội dung này (ký hợp đồng thuê) nhưng ông đều từ chối. Ông nói không còn là vợ chồng nên chuyện ai nấy lo, tôi nhận nuôi con thì tôi phải tự lo, ông cũng không có nhu cầu về chỗ ở. Các con tôi cũng là thành viên hộ gia đình, được quyền thuê nhà hỗ trợ tái định cư. Giờ ông Thành từ chối liên tục vậy, ba mẹ con tôi phải ở nhờ, không có chỗ ở đàng hoàng để yên tâm học hành. Chẳng lẽ người không có nhu cầu lại bị buộc thuê nhà, còn ba mẹ con tôi đang cần thuê thì lại không được giải quyết? Bà HÀ PHƯƠNG ĐÀO (41/22C Dương Quảng Hàm,

phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) Khiếu nại để sau đó khởi kiện Bà Đào có thể khiếu nại UBND quận Gò Vấp về việc Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận không thực hiện quyết định bố trí cho thuê căn hộ ngày 18-11-2015 (bố trí cho hộ bà Đào - ông Thành được thuê một căn hộ tại chung cư…). Việc giải quyết khiếu nại sẽ là cơ sở để bà Đào khởi kiện vụ án hành chính. Một thẩm phán chuyên xử án hành chính