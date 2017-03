Không gây tai nạn vẫn bị giam xe

Đó là trường hợp của Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Huy Hoàng, trụ sở đặt tại 965 ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tối 15-4-2009, khi đang lưu thông trên đường 81 (hướng từ xã Tóc Tiên đến cảng Phú Mỹ), chiếc xe tải của công ty này đã bị một xe tải khác chạy ngược chiều với tốc độ cao quẹt vào phần đuôi xe. Chưa hết, chiếc xe “hung thần” còn tiếp tục lao ra phía trước, cán chết hai người đang dựng xe máy bên lề đường rồi tăng tốc định bỏ chạy...

Ngay sau đó, Công an huyện Tân Thành đã đến hiện trường kéo cả xe gây tai nạn lẫn xe của Công ty Huy Hoàng về trụ sở để tạm giữ. Tuy nhiên, với chiếc xe của Huy Hoàng, công an huyện không nêu lý do giữ xe, cũng không giao biên bản tạm giữ xe kèm theo số hàng hóa và giấy tờ xe. Sợ lỗi hẹn giao hàng theo hợp đồng, đại diện Công ty Huy Hoàng đã nhiều lần đề nghị công an huyện giao trả xe nhưng không có kết quả. Cứ như thế, chiếc xe cùng với hàng tấn hàng hóa trị giá cả trăm triệu đồng phải nằm phơi nắng, phơi mưa nhiều ngày trời.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi gặp phải những tình huống tương tự, công an các nơi khác sẽ nhanh chóng giải phóng số hàng hóa hợp pháp có trên xe để tránh gây thiệt hại cho chủ sở hữu và những người liên quan. Việc tạm giữ hàng hóa chỉ được áp dụng đối với hàng lậu, hàng cấm... Vậy Công ty Huy Hoàng có đáng bị “giam” quá lâu chiếc xe lẫn số hàng hóa trên xe?

Trao đổi với phóng viên vào ngày 18-5, ông Hà Cao Khải, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nói: “Vụ việc của Công ty Huy Hoàng là trường hợp đầu tiên về tình trạng doanh nghiệp bị gây khó được phản ánh đến tỉnh. Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ xem xét lại sự việc và có hướng chấn chỉnh”.

Ông Hoàng Bá Hai, Đội phó Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tân Thành, cho biết: “Đó là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và chúng tôi đã bắt giam tài xế liên can. Bước đầu, chúng tôi cũng xác định chiếc xe của Huy Hoàng không phải là xe gây ra tai nạn. Nhưng vì cần giữ xe của công ty này để phục vụ công tác điều tra, chúng tôi đã lập biên bản giữ xe, hàng hóa và giấy tờ xe. Có điều do sơ suất nên cán bộ điều tra đã quên giao cho Huy Hoàng...”.

Cũng trong chiều 18-5, Công an huyện Tân Thành đã giao trả cho Công ty Huy Hoàng chiếc xe tải (lẫn hàng hóa) cùng với bản photo các biên bản liên quan. Riêng giấy tờ xe thì cơ quan này vẫn giữ lại cho đến nay. PV tiếp tục liên hệ với ông Hai và được ông giải thích: “Nhất thiết phải giữ lại giấy tờ xe của Huy Hoàng để sau này dễ giải quyết, nếu không hình sự thì cũng là dân sự” (?!).