Không khởi tố bị can nếu không có lỗi trong tai nạn

CSGT đã làm việc và xác định lỗi thuộc về nạn nhân. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT lại khởi tố vụ án và triệu tập bạn tôi lên lấy lời khai. Cho tôi hỏi trong trường hợp này, bạn tôi có bị xử lý hình sự vì gây tai nạn chết người hay không? Việc khởi tố như vậy là đúng hay sai?

Lê Văn Nghĩa (Cần Giờ, TP.HCM)

Luật sư ĐINH VĂN LƯƠNG, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, qua xác minh, điều tra, nếu có căn cứ xác định một người nào đó đã thực hiện hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Quyết định khởi tố bị can ghi rõ: thời gian, địa điểm ra quyết định; họ tên, chức vụ người ra quyết định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình của bị can; bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều khoản nào của Bộ luật Hình sự; thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội phạm. Ở đây, cơ quan điều tra chỉ mới khởi tố vụ án vì đã xuất hiện hậu quả chết người trong vụ tai nạn còn hành vi của bạn của bạn đang được xem xét xem có vi phạm pháp luật hình sự hay không. Một người chỉ bị xử lý hình sự khi người này thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, hành vi này được quy định trong Bộ luật Hình sự, người vi phạm có lỗi, có quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả…

Nếu đúng như bạn trình bày, bạn của bạn không có lỗi trong tai nạn chết người này thì cơ quan điều tra sẽ xem xét không khởi tố bị can. Đồng thời khi đã xét thấy không có hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm biết rõ lý do; nếu xét cần xử lý bằng biện pháp khác thì chuyển hồ sơ cho cơ quan, tổ chức hữu quan giải quyết. Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự và các tài liệu liên quan phải được gửi cho VKS cùng cấp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định.

T.GIANG ghi