Không khởi tố do thương tích 10%

Hai tháng sau, gia đình tôi nhận được quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra với lý do chỉ có một người bạn học cùng trường đánh con tôi, tỉ lệ thương tật dưới mức xử lý hình sự. Không đồng ý với quyết định này nên tôi đã khiếu nại. Trong quyết định giải quyết khiếu nại, công an huyện cho biết có nhiều học sinh tham gia đánh con tôi nhưng các em không gây thương tích cho con tôi và họ đã đề nghị nhà trường xử lý kỷ luật các em. Thế nhưng họ lại không cho tôi biết đối tượng đánh con tôi đã bị xử lý như thế nào?

Nguyễn Phí Hổ (Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, Tây Ninh)

Trung tá Nguyễn Văn Ky, Phó Trưởng Công an huyện Hòa Thành, trả lời: Do con ông Hổ chỉ bị thương tật 10% nên công an huyện không khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Thay vào đó, công an huyện đã có quyết định xử phạt hành chính đối tượng đánh người gây thương tích. Về yêu cầu bồi thường thiệt hại, công an có mời hai bên lên làm việc nhưng không thành. Nếu có các chứng từ liên quan đến việc điều trị, ông Hổ có thể khởi kiện ra TAND huyện để được xem xét, giải quyết.

Ông Trần Văn Minh Trí, Viện trưởng VKSND huyện Hòa Thành, cho biết: Do quyết định không khởi tố vụ án của công an huyện đã bị gia đình ông Hổ khiếu nại nên viện đang xác minh, thẩm tra.

TH.HIẾU - TR.LẬP ghi