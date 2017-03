Không khống chế tuổi nhận tiền thất nghiệp

Nhiều bạn đọc đã gặp vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Báo Pháp Luật TP.HCM đã mời ông Đỗ Quang Khánh, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, giải đáp.

Tuổi tham gia BHXH

. Có người làm việc cho doanh nghiệp gần 20 năm đến khi nghỉ việc chỉ được chốt sổ BHXH với thời gian tham gia BHXH chỉ có ba năm. Khi người này khiếu nại thì doanh nghiệp đồng ý truy nộp để làm lại sổ BHXH với toàn bộ thời gian làm việc trên thực tế. Vậy người này phải tự đi làm sổ mới hay sao?

+ Doanh nghiệp nơi người này làm việc phải có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH quận (huyện) hoặc BHXH tỉnh (thành phố) theo phân cấp quản lý để làm các thủ tục liên quan. Hồ sơ truy nộp BHXH gồm có: hợp đồng lao động, các quyết định lương trong thời gian làm việc của người lao động và công văn giải trình của doanh nghiệp.

. Những người đã lớn tuổi (nữ trên 55, nam trên 60 tuổi) khi được cơ quan nào đó nhận vào làm việc thì có thể tham gia BHXH, BHTN và bảo hiểm y tế hay không?

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên, không kể tuổi tác là bao nhiêu đều thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Trong trường hợp được ký hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn thì họ cũng là đối tượng tham gia BHTN (Điều 2 Luật BHXH).

Riêng trường hợp người đang hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức hằng tháng mà tiếp tục làm thêm ở các doanh nghiệp có hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH và BHYT.

Chốt sổ khi doanh nghiệp còn nợ tiền BHXH

. Hiện nay có tình trạng doanh nghiệp nợ tiền BHXH nên nhiều người lao động khi thôi việc không được chốt sổ để nộp hồ sơ hưởng BHTN. Cách nào khắc phục việc này?

+ Đúng là còn nhiều doanh nghiệp chậm trễ, dây dưa trong việc đóng BHXH, BHYT và BHTN dẫn đến hậu quả là người lao động không kịp thời nhận sổ BHXH để hưởng BHTN.

Theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, chúng tôi tạm thời giải quyết như sau: Nếu doanh nghiệp nợ từ một tháng trở xuống thì vẫn chốt sổ cho người lao động. Nếu nợ trên một tháng đến dưới ba tháng, doanh nghiệp phải có cam kết thanh toán nợ trong vòng một tháng thì mới được giải quyết. Nhưng nếu nợ từ ba tháng trở lên sẽ không được giải quyết. Trường hợp này được chuyển hồ sơ sang cơ quan thanh tra lao động xử lý.

. Cũng có những trường hợp chậm chốt sổ BHXH vì những lý do khác từ phía doanh nghiệp hay cơ quan BHXH. Trong trường hợp này thì người lao động có được giải quyết nhanh hơn?

Người dân đang đợi làm thủ tục hưởng chế độ tại BHXH TP.HCM. Ảnh: THÁI HIẾU

+ Có nhiều lý do như sai sót trong việc cung cấp thông tin đóng BHXH, sổ BHXH ghi sai tên, tuổi… dẫn đến việc phải bổ sung, điều chỉnh, làm chậm thời gian chốt sổ và có thể dẫn đến việc người lao động không được hưởng BHTN. Chúng tôi đã thống nhất với Sở LĐ-TB&XH như sau: Nếu do lỗi của cơ quan BHXH thì cơ quan BHXH có trách nhiệm trao đổi với trung tâm giới thiệu việc làm để giải quyết. Nếu do lỗi của doanh nghiệp thì trên cơ sở giải trình của doanh nghiệp, cơ quan BHXH sẽ có xác nhận để trung tâm giới thiệu việc làm vẫn tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Sổ BHXH sẽ được bổ túc giải quyết sau đó trong vòng năm ngày làm việc.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động phải thực hiện đúng chế độ trích nộp BHXH, đồng thời khẩn trương cung cấp thông tin, hồ sơ cho cơ quan BHXH trong thời hạn năm ngày, kể từ khi người lao động nghỉ việc, để kịp chốt sổ và giải quyết BHTN cho họ.

Nhận trợ cấp qua thẻ ATM

. Đâu là cách giải quyết trong trường hợp người hưởng BHTN bị bệnh (tai nạn, thai sản…) không thể đến đăng ký hưởng và nhận BHTN hằng tháng?

+ Từ ngày 12 đến ngày 17 hằng tháng, người đang hưởng BHTN phải thông báo tình trạng việc làm với cơ quan lao động. Nếu bị tai nạn, ốm đau, thai sản thì người đó có thể ủy quyền cho thân nhân đi thay. Người được ủy quyền cần đem theo giấy nghỉ ốm, giấy chứng sinh…

Về tiền trợ cấp thất nghiệp vào ngày 24 hằng tháng tính từ tháng thứ hai (sau năm ngày kể từ khi có quyết định được hưởng BHTN) trở đi, cơ quan BHXH sẽ chuyển thẳng khoản tiền này vào tài khoản ATM. Như vậy, đối tượng không phải đi nhận trực tiếp nữa.

. Có người đề nghị nên chuyển việc nhận trợ cấp BHTN qua thẻ ATM và chuyển về hưởng tại cơ quan làm việc cũ hay về địa phương cư trú. Ý kiến của ông về việc này?

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp có quyền chuyển về địa phương nơi cư trú để nhận trợ cấp. Khi nộp hồ sơ, người lao động cần đăng ký việc này với trung tâm giới thiệu việc làm để cơ quan này giới thiệu về cơ quan lao động địa phương giải quyết (Điều 129 Luật BHXH). Yêu cầu chuyển về hưởng BHTN ở đơn vị cũ là không thể thực hiện, vì đơn vị này không còn trách nhiệm quản lý họ nữa.

TP.HCM cũng đang thực hiện việc nhận trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM. Thực tế cho thấy cách làm này rất tốt cho cả người lao động và cơ quan quản lý BHTN.

. Có người vừa nghỉ việc khi 60 tuổi mà chỉ có 10 năm tham gia BHXH. Ông ấy đã được cơ quan giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc và trợ cấp BHXH một lần. Vậy ông ấy có thuộc đối tượng được hưởng BHTN hay không? Nếu được thì người lao động phải tự đi đăng ký hay sao ? + Trường hợp của người này được hưởng trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc trước ngày 1-1-2009 (thời điểm BHTN có hiệu lực) và trợ cấp BHXH một lần (nếu trên sáu tháng không có nơi khác nhận vào làm việc) vì chưa đủ thời gian 20 năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu (theo khoản 1 Điều 30 Nghị định 152 ngày 22-12-2006 của Chính phủ). Hiện chưa có quy định về độ tuổi không được hưởng BHTN. Vì vậy người này vẫn được hưởng chế độ BHTN. Riêng về việc đăng ký BHTN, bản thân người lao động phải tự đi đăng ký trong hạn quy định (theo Điều 15 Nghị định 127 ngày 12-12-2008 của Chính phủ).

THÁI HIẾU ghi