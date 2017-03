Không mưa đường vẫn ngập

Anh Nguyễn Bảo Thiện, một người dân ở đây, còn cho biết mỗi khi mưa lớn nước không thoát nên tràn vào nhà mọi người gây hư hỏng đồ đạc, xe cộ.

Ông Nguyễn Hồng Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường 16 (quận 8), thông tin: Do đường chưa có hệ thống thoát nước nên mỗi khi mưa xuống bị ngập rất nặng. Phường đã báo cáo UBND quận và đã khảo sát, thống kê số hộ nằm trong diện giải tỏa để quận lập hồ sơ nâng cấp đường. Tuy nhiên, do chưa có kinh phí nên quận chưa thể thực hiện được việc này. Trước mắt, hằng tuần Trung tâm Điều hành chống ngập TP đều cho xe xuống hút nước để người dân tiện đi lại.

Đại diện UBND quận 8 cho biết đường trên là một trong những tuyến đường trọng điểm của quận. Mới đây, UBND quận đã kiến nghị UBND TP nếu kinh phí eo hẹp thì chỉ tiến hành sửa chữa mặt đường theo nguyên trạng và phải làm cống thoát nước cho tuyến đường để tránh tình trạng ngập kéo dài như hiện nay. Ngoài ra, vì tuyến đường nằm giữa hai quận 8 và Bình Tân nên UBND quận Bình Tân cũng đã gửi văn bản kiến nghị UBND TP sớm có giải pháp khắc phục. TRẦN MINH

Đường An Dương Vương thường xuyên bị ngập sâu. Ảnh: TM

Túc trực xử lý con nghiện. Bạn đọc tên Thành, số điện thoại 097987… phản ánh tại hẻm 87 đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh (TP.HCM) có tình trạng các con nghiện tụ tập chích ma túy và bỏ kim tiêm tràn lan.

Trung tá Nguyễn Đình Thắng, Trưởng Công an phường 17 (Bình Thạnh), cho biết: Mười mấy năm trước, hẻm trên là điểm nóng về an ninh trật tự của phường nhưng gần đây tình hình đã được chuyển hóa và các đối tượng đã bỏ đi nơi khác. Khi nhận được thông tin do báo cung cấp, công an khu vực đã xuống xác minh nhưng lúc kiểm tra không phát hiện có vi phạm. Mặc dù vậy, công an phường sẽ cử lực lượng túc trực ở đây để kịp thời xử lý nếu cần. MINH QUÝ