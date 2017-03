Không nên cho con nhỏ đeo vàng đi học

Tạ Thị Ánh Loan (SN 1973) trú tại quận Tân Phú (TP.Hồ Chí Minh) đi xe đạp đến cổng trường Lê Văn Tám ở phường Tân Thành, quận Tân Phú thì phát hiện cháu Nguyễn Thiệu An, 7 tuổi, ở quận Tân Phú đang đứng trước cổng trường có đeo đôi hoa tai bằng vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Loan dụ dỗ cháu An lên xe và chở đến trước số 62A Dân Chủ, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Sau đó, Loan nói cháu An để cho Loan tháo đôi hoa tai giữ dùm với lý do “còn nhỏ đeo vàng đi một mình sẽ bị bắt cóc”. Sau khi lấy được đôi hoa tai của cháu An, Loan cho cháu An đi bộ về trường và mang đôi hoa tai đi bán được 418.000 đồng. Khi về đến trước số 120 Nguyễn Thái Học, phường Tân Thành, Loan đã bị gia đình cháu An phát hiện bắt giữ giao công an xử lý.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)