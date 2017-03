Không nên cho CSGT mặc thường phục quyền chặn xe

Thái Nguyên: Giả danh CSGT hóa trang để cưỡng đoạt tài sản Ngày 13-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Huy Tâm (27 tuổi) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, chiều 12-8, tại ngã tư đường Bến Tượng - Phùng Chí Kiên (TP Thái Nguyên), thấy chị Hoàng Thị Tố Nga (người thân của một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên) đang trên đường đi chợ về, Tâm đã cho xe máy áp sát, xưng là CSGT và yêu cầu chị Nga dừng xe, đề nghị kiểm tra giấy tờ. Khi chị Nga yêu cầu xuất trình thẻ ngành, Tâm đã không xuất trình được và còn xô đẩy chị Nga, đòi bắt lỗi vi phạm giao thông. Nghi ngờ, chị Nga cùng một số sinh viên ở gần khu vực này đã tìm cách giữ chân Tâm và điện thoại cho công an đến giải quyết. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận khoảng 15 phút trước đã cưỡng đoạt của một người khác 50.000 đồng bằng thủ đoạn tương tự. Theo Thượng tá Đỗ Văn Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, vụ việc này đang được Công an TP Thái Nguyên giải quyết theo thẩm quyền. TÚ - LƯU Một văn bản, hai cách hiểu trái ngược 1. Không được chặn xe: Năm 2009, khi Thông tư 27 được ban hành, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh nêu ý kiến với báo chí (đại ý): “Chỉ lực lượng công khai mới được dừng xe để xử lý vi phạm”. Mới đây, Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng - Cục trưởng Cục CSGT đường bộ-đường sắt (C26) phát biểu với báo chí: “Theo Thông tư 27, khi phát hiện có trường hợp vi phạm luật, công an mặc thường phục có nhiệm vụ thông báo cho cảnh sát mặc sắc phục thực hiện hiệu lệnh dừng phương tiện vi phạm để kiểm tra, xử lý. Nếu dừng xe và xử phạt, tức là cán bộ, chiến sĩ đó đã làm sai...”. 2. Được chặn xe: Theo Đại tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, việc hai CSGT mặc thường phục yêu cầu người vi phạm dừng xe để kiểm tra giấy tờ và sau đó truy đuổi khi họ bỏ chạy là đúng với Thông tư 27. (Theo Thanh Niên, Người Lao Động)