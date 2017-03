Không nên đứng ngoài cuộc mà phán xét

Là chủ trương đúng của ngành Theo tôi, việc xây dựng và hoàn thiện trường chuyên là chủ trương đúng của ngành giáo dục. Hoàn cảnh của ta không thể cào bằng, đầu tư dàn trải, không thể so sánh với giáo dục của các nước phát triển. Thay vào đó, ta phải đầu tư trọng tâm, dài hạn, học những cái hay, cái tốt của họ để tăng tốc xóa khoảng cách. ttl96 (ttl96pdp@...) Tôi là một trong những người đã có con từng học trường chuyên. Tôi không hiểu các chuyên gia dựa vào đâu để kết luận là trường chuyên dạy lệch và học nhồi. Để thuyết phục, tôi đề nghị có sự so sánh thời khóa biểu của các lớp trường chuyên và các lớp trường thường xem khác nhau chỗ nào. Vì chẳng lẽ các em vừa đoạt huy chương ở kỳ thi Olympic là do học lệch, nhồi nhét kiến thức mà có? LTS (letrungsn@...) Không nên tiếp tục duy trì Tôi thấy bài viết phản ánh đúng vì nước mình quá chuộng trường chuyên. Phải đặt câu hỏi vì sao khi thi toán, tin, hóa, lý..., nước mình lúc nào cũng top ten nhưng trong 200 trường đại học tiêu biểu của châu Á lại không có một trường ĐH nào của Việt Nam. Chúng ta không phủ nhận thành tích của các kỳ thi quốc tế nhưng đó có phải là thước đo của nền giáo dục? Mãi (dmai57@...) Đề thi vào trường chuyên khó hơn đề thi vào ĐH, tỉ lệ tuyển cũng vậy. Đến khi học xong, vẫn có nhiều em thi rớt ĐH! “Mốt” vào trường chuyên có phần do phong trào, hình thức. Theo tôi, việc đào tạo một học sinh yếu kém hay trung bình thành học sinh khá, giỏi quý hơn rất nhiều, chỉ tiếc là những thầm lặng cống hiến đó chưa được đánh giá đúng. le thanh (nguoidacu65@...)