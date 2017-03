Không nên nặng nề chuyện “chính chủ”

Phải cấm CSGT ra đường phạt xe không “chính chủ” Dù việc phạt hành vi không sang tên xe đã được quy định từ năm 1995 và đến giờ tiếp tục được quy định trong Nghị định 71/2012 nhưng quy định này vẫn gặp phải nhiều phản ứng trong dư luận. Không hẳn vì mức phạt cao mà là cách thức kiểm tra, xử phạt của CSGT có thể gây ra lắm phiền hà cho dân. Theo thông tin từ công an của nhiều địa phương mà báo chí đã đăng tải thì không có việc CSGT dừng xe để kiểm tra, xử phạt hành vi không sang tên. Trước giờ và tới đây, lực lượng này chỉ kiểm tra các loại giấy tờ mà Luật Giao thông đường bộ yêu cầu người điều khiển xe bắt buộc phải mang theo, trong đó giấy đăng ký xe ai đứng tên cũng được. Lỗi không sang tên xe sẽ được phát hiện ở đơn vị đăng ký xe khi người dân đến đăng ký quá hạn và người ra quyết định xử phạt là trưởng công an cấp huyện (tỉnh), trưởng phòng CSGT… Ngoài ra, lỗi này còn được phát hiện trong các vụ vi phạm luật giao thông ở mức nghiêm trọng hoặc trong các vụ án hình sự, khi mà giấy đăng ký và chiếc xe được đưa về trụ sở. Gần đây nhất, khi báo chí đánh động những hệ lụy của việc CSGT bạ đâu phạt đó thì Bộ Công an cũng cho biết “đã có công điện chỉ đạo chưa xử phạt người điều khiển xe mang tên người khác”. Thế nhưng thực tế cho thấy nhiều nơi làm không đúng như thế. Như ở Thái Nguyên, vừa có một trường hợp bị CSGT lập biên bản về nhiều lỗi vi phạm giao thông, trong đó có lỗi “không làm thủ tục chuyển quyền sở hữu xe”. Vậy là CSGT nơi này đã có việc hạch hỏi, tra xét xe của ai, ở đâu mà có… và chắc chắn người điều khiển xe đó đã phải vất vả, mệt mỏi với việc trình bày nguồn gốc chiếc xe. Điều gì sẽ xảy ra nếu việc kiểm tra “lung tung" như thế vẫn cứ tiếp diễn ở đâu đó? E rằng sẽ có hàng ngàn, hàng triệu người “loạng choạng” lái xe ra đường do phải lo đối phó với việc chứng minh xuất xứ của chiếc xe. Để rồi tưởng là xử phạt để duy trì, giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhưng hóa ra chính CSGT lại làm cho tình hình trở nên rối rắm hơn. Theo tôi, CSGT chỉ nên xem xét, xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ, chạy lấn tuyến, chạy quá tốc độ… Việc bắt lỗi “không sang tên xe” là việc của lực lượng công an “ở nhà” và nếu được thì nên là của một cơ quan hành chính nào đó do Chính phủ quyết định. Trước mắt, Bộ Công an cần có ngay văn bản công bố công khai điều này, đảm bảo tính hợp lý, không gây xáo trộn đời sống của dân (chứ không phải là văn bản mật như đã làm vừa qua) để người dân có điều kiện giám sát đúng, sai. Dứt khoát bộ này phải chấm dứt việc CSGT ra đường hành dân để truy tìm xe không chính chủ. LÊ VĂN NAM