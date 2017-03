Không nhập ngũ, xin nhập lại hộ khẩu?

Năm 1983, công an phường đã xóa tên của ông trong sổ hộ khẩu gia đình với lý do ông không thi hành nghĩa vụ quân sự. Đầu năm 2006, Ban chỉ huy quân sự phường 21 hướng dẫn ông Đ. nộp hồ sơ để xin nhập lại hộ khẩu. Nhưng rồi hồ sơ bị thất lạc. Cuối tháng 5-2008, ông nộp lại bộ hồ sơ mới nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Ông Đ. lo lắng: “Tôi đã 46 tuổi. Hiện tại, tôi vẫn chưa được cấp giấy chứng minh nhân dân mới do chưa có hộ khẩu... Không biết đến bao giờ tôi mới được đăng ký thường trú lại”.

Ông Nguyễn Thành Lộc - phó Ban chỉ huy quân sự phường 21 cho biết: “Sắp tới, hội đồng nghĩa vụ quân sự phường sẽ tổ chức họp để xét cho nhiều trường hợp được nhập lại hộ khẩu, trong đó có ông Đ. Sau đó, phường sẽ gửi hồ sơ và đề xuất lên hội đồng nghĩa vụ quân sự quận. Trong thời gian chờ xét duyệt, nếu cần giải quyết các công việc liên quan đến sổ hộ khẩu, ông Đ. có thể làm đơn xin xác nhận tại Ban chỉ huy quân sự phường”.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong - Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh cho biết thêm: “Hiện chỉ mới có quy định về việc đăng ký thường trú lại cho những trường hợp quân nhân đào ngũ (Hướng dẫn số 280 ngày 20-8-1993 của Bộ tư lệnh Quân khu 7). Còn những trường hợp không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ như ông Đ. thì chưa có hướng dẫn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn linh động để xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể. Những người đã lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn và không vi phạm pháp luật được địa phương xác nhận vẫn có thể nộp hồ sơ để hội đồng nghĩa vụ quân sự quận xem xét”.

Được biết, sau khi xét duyệt hồ sơ, hội đồng nghĩa vụ quân sự quận sẽ ra quyết định giải tỏa lệnh gọi nhập ngũ trước đâỵ. Căn cứ vào đó, ông Đ. có thể liên hệ với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trât tự xã hội Công an quận Bình Thạnh để được hướng dẫn thủ tục đăng ký thường trú lại.