Không nhất thiết chủ xe phải đi rút hồ sơ gốc

Có lẽ vì muốn chặt chẽ nên Thông tư 01 của Bộ Công an đã yêu cầu chủ xe ở quận này phải đi rút hồ sơ gốc của xe để người mua có thể đăng ký ở quận khác. Vậy tại sao có nhiều trường hợp không thể thực hiện được quy định này vì lý do nào đó (như chủ xe không muốn hợp tác hoặc đang ở nước ngoài...), “cò” vẫn dễ dàng rút được hồ sơ mà chẳng để xảy ra sự cố nào đáng tiếc?

Thử so sánh cách đăng bộ nhà, đất là loại tài sản có giá trị cao gấp nhiều lần so với xe gắn máy sẽ nhận thấy quy định của Thông tư 01 là bất hợp lý, cần sớm được hủy bỏ. Khi tiếp nhận các hồ sơ sang tên nhà, đất, UBND các quận, huyện chỉ quan tâm hồ sơ đó đã hợp lệ chưa (có hợp đồng công chứng hay giấy chủ quyền hay không...) chứ không quan tâm người nộp hồ sơ là người bán hay người mua. Tức một trong hai bên mua, bán đều có thể làm được thủ tục sang tên nhà, đất theo thỏa thuận và nhà nước không can thiệp. Trở lại thủ tục sang tên xe máy, nếu người mua đã có giấy bán xe (có chứng thực của UBND cấp phường hoặc cơ quan nơi công tác), có cạc vẹt xe bản chính..., việc để họ rút hồ sơ xe có gây khó khăn gì cho công tác quản lý mà sao cơ quan công an lại không chấp nhận?

Ai cũng biết quy định thiếu thực tế sẽ tạo điều kiện cho tiêu cực phát sinh. Với phân tích nêu trên, tôi đề nghị Công an TP.HCM nên chủ động báo cáo đề xuất Bộ Công an xem xét, chỉnh sửa lại quy định đã nêu của Thông tư 01 để không gây khó cho người muốn sang tên xe.

Luật gia Đàm Việt (Quận 1)

Nếu trước đây chỉ có hai điểm đăng ký xe thì giờ đây TP.HCM đã có đến 24 điểm đăng ký xe rải đều ở tất cả quận, huyện. Nhưng tại sao nhiều người dân vẫn đang gặp khó khăn trong việc đăng ký xe?

Đã đến lúc các cơ quan chức năng nên thực hiện việc nối mạng nội bộ ngành để quản lý được hồ sơ xe trên địa bàn TP. Bấy giờ, khi sang tên xe thì người dân chỉ cần đến nơi mình cư trú để đăng ký vì hồ sơ lưu trên mạng sẽ tự động cập nhật thông tin về chiếc xe đó. Khi đó, chắc chắn tiêu cực sẽ giảm bớt đáng kể, người dân không còn bị sách nhiễu.

Trần Văn Hiểu (Quận 7)