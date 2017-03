Không phụ lòng tin của bạn đọc

1. Cuối năm 2012, ông Võ Hùng Khanh (hẻm 286 đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM) gửi đơn mong báo giúp giải quyết rắc rối về nhà đất. Ông cho biết năm 2003, các hộ dân khu ông mua một số lô đất, cất nhà nhưng chưa làm thủ tục tách thửa. Đùng cái, tháng 9-2012, họ phát hiện chủ cũ tiếp tục bán đất trên cho người khác từ cuối năm 2009. Thế là xảy ra tranh chấp...

Nhận được thông tin, báo vào cuộc tìm hiểu và ngày 14-12-2012 đăng bài “Nhà của người này nhưng đất của người khác” phản ánh sự việc. Đặc biệt trong đó, báo phỏng vấn lãnh đạo địa phương và vị này hứa sẽ quan tâm giải quyết. Mới đây, ông Khanh gọi điện thoại báo tin: “Huyện đã cấp giấy cho bà con rồi nhà báo ơi! Cảm ơn báo nhiều lắm”.

Ông Khanh tâm sự: “Trước đó, các hộ dân chúng tôi đã quá mệt mỏi vì họp nhau nhiều lần mà không xử lý được. Cuối cùng chúng tôi quyết định gửi đơn đến báo nhờ giúp đỡ. Bà con rất tín nhiệm tờ báo do báo phản ánh tất cả mọi chuyện dù to, dù nhỏ và đều phân tích tới nơi tới chốn, đúng sai rõ ràng”. Cuối cùng, ông Khanh cười: “Quả thật, báo không phụ kỳ vọng của chúng tôi”.

Sau khi báo phản ánh, các hộ dân hẻm 286 đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã có giấy tờ nhà đất. Ảnh: KP

2. “Tòa quận 1 thụ lý vụ kiện rồi! Báo ráng theo tôi vụ này nghen, nhờ có báo mà tòa mới coi lại đó…” - ông Trần Mộng Hoàng (quận 10, TP.HCM) mừng vui thông báo và nhắn nhủ với phóng viên.

Chuyện là tháng 9-2011, ông Hoàng bị Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng (thuộc Sở GTVT TP.HCM) ra quyết định buộc thôi việc nên ông khởi kiện. Tuy nhiên, TAND quận 1 (TP.HCM) cho rằng vụ việc thuộc thẩm quyền TAND TP nên không thụ lý. Sau đó, hai tòa đẩy qua đẩy lại cho nhau… Tháng 3-2013, báo đăng loạt bài “Dưới chỉ lên, trên lại chỉ xuống”, ghi nhận ý kiến chuyên gia khẳng định, việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 1. Kết quả là ngày 12-8, TAND quận 1 nhận đơn của ông Hoàng.

Ông Hoàng bảo trước đó, ông năm lần bảy lượt đi từ tòa quận 1 sang tòa thành phố gửi đơn kiện nhưng không tòa nào thụ lý. Thấy vậy, một luật sư “bỏ nhỏ”: Anh đến báo Pháp Luật TP.HCM nhờ giúp đỡ đi. “Lúc đầu tôi cũng muốn đến nhưng ngại vì mình không có tiền nhưng nghe luật sư nói đăng báo đâu có tốn tiền mà lo nên tôi đi liền. Không ngờ đúng như vậy và mang lại kết quả rất tốt” - ông Hoàng nói thêm.

3. “Báo làm ơn giúp tôi lấy tiền về nuôi em với”. Lời “nhờ vả” rụt rè này là của chị công nhân Võ Thị Ngọc Hạnh (ấp Hòa Lộc, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, Sóc Trăng). Chị được tòa xử thắng kiện trong vụ đòi công ty ở quận 12 (TP.HCM) bồi thường 13 triệu đồng do buộc thôi việc sai luật. Tuy nhiên, sau khi án có hiệu lực, công ty vẫn không chịu thi hành án. Ngày 24-5, báo tiếp nhận và phản ánh sự việc trong bài “Mòn dép đi đòi 13 triệu tiền bồi thường”. Sau bài báo, chị Hạnh đã nhận được số tiền nói trên để phụ giúp gia đình.

Chị Hạnh kể: “Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm do vừa tốn kém tiền bạc, vừa mất thời gian đi lại gần một năm mà chưa lấy được tiền (nghỉ việc rồi tôi về quê phụ chăm sóc đứa em bị bệnh). Mỗi lần đi lên TP là tốn kém dữ nên khi cơ quan thi hành án quận cho biết công ty chưa nộp tiền thì tôi muốn khóc. Bước ra khỏi đó nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tuy nhiên, tôi may mắn được một luật sư “mách nước” đến báo nhờ can thiệp. Thiệt lòng lúc đó tôi chưa biết báo giúp được không nhưng vì hết đường rồi nên cứ đi. Mà báo giúp được thiệt” - nói tới đây chị cười bẽn lẽn.

Gỡ rối qua giao lưu trực tuyến Ngày 1-7, những vướng mắc trong các thủ tục hành chính về hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, khai sinh, hộ khẩu, bảo hiểm y tế hay những khó khăn khi xác nhận có quốc tịch Việt Nam... được Sở Tư pháp TP.HCM tháo gỡ thông qua buổi giao lưu trực tuyến. Cách làm này được phát huy trong buổi giao lưu liên quan về thuế sau đó. Cụ thể, khi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới có hiệu lực (ngày 1-7) thì nhiều hồ sơ mua bán nhà, đất bị ách ở các cơ quan thuế do các bên chưa thống nhất được cách tính thuế TNCN theo luật mới là 2% hay 25%. Báo phát hành liên tiếp ba bài ngày 3, 6 và 7-8 “Luật thuế mới: Mua bán nhà, đất ách tắc!”, “Lẽ nào chỉ TP.HCM làm khó người nộp thuế?”, “Họp khẩn để giải quyết hồ sơ thuế” phản ánh về vấn đề trên. Trước mong muốn và cũng để giải tỏa những băn khoăn, vướng mắc của nhiều bạn đọc, Cục Thuế TP.HCM cùng với báo tổ chức giao lưu trực tuyến về thuế thu nhập cá nhân ngày 20-8. Tại buổi giao lưu, một số hồ sơ của bạn đọc được Cục Thuế tiếp nhận, có ý kiến xử lý và sau đó các chi cục thuế đồng ý giải quyết.

