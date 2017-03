Không thể bỏ mặc người tiêu dùng tự chống đỡ

Rút gọn thủ tục khiếu nại

Rất nhiều lần tôi và các thành viên trong gia đình bị các cây xăng đong thiếu. Nhưng thú thiệt, chúng tôi đã không đủ sức làm lớn chuyện như người khách hàng trong bài viết.

Lần đó, tôi vào một cây xăng đổ 30 ngàn đồng xăng A92. Không như tôi (chậm rãi chống xe, mở yên xe, nắp xăng và chưa kịp kiểm tra màn hình đã được trả về số 0 hay chưa), nhân viên cây xăng chìa rất nhanh chiếc vòi vào bình và chỉ trong tíc tắc, màn hình nhảy lên con số 30 ngàn. Thấy kim xe không lên cao như mọi lần, tôi thắc mắc thì nhận được câu trả lời: “Chị cứ trút xăng ra để đo lại đi!”. Ngẫm nghĩ số tiền 30 ngàn đồng không quá lớn và việc đôi co ngoài đường cũng không hay, tôi quyết định nổ máy đi tiếp.

Rõ ràng, nếu nhiều khách hàng chịu phản kháng khi thấy có dấu hiệu bất thường thì chắc chắn các cây xăng cũng ngại làm bậy. Bởi dù chưa rõ lỗi do trụ cột bơm hay do nhân viên đổ xăng thì những giằng co, tranh cãi… cũng dễ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cây xăng. Song nghĩ đến việc phải chứng minh có thiệt hại xảy ra, phải viết đơn và tới lui các cơ quan chức năng để làm việc và cuối cùng là ráng chờ kết quả giải quyết, chúng tôi lại không muốn mất thời giờ.

Có thể cải tiến để các khách hàng dễ dàng khiếu nại hơn không?

Dán số điện thoại nóng ngay cây xăng

Trong vụ việc khách hàng tố cây xăng ăn gian được nêu trong bài, cả khách hàng lẫn cây xăng đều không biết gõ cửa nào để phân định đúng sai. Điều này làm mất nhiều thời gian của cả hai bên mà không đi đến đâu.

Theo tôi, Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM (là hai cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về cây xăng đong thiếu) nên buộc các cửa hàng xăng dầu phải dán số điện thoại của hai cơ quan tại các cây xăng nơi dễ thấy nhất. Khi nghi ngờ cây xăng gian lận, khách hàng chỉ việc bấm số gọi để cán bộ kịp thời đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản, tránh việc phải lôi nhau ra phường rồi mất công đi lại. Hai cơ quan trên không thể nại lý do các số điện thoại nóng đã được công bố công khai trên báo chí vì chẳng bạn đọc nào nhớ nổi các số điện thoại ấy khi đọc báo cả.

Ngoài ra, cần có quy định mỗi cây xăng phải chuẩn bị sẵn dụng cụ đo đạt chuẩn (can 2 lít, 5 lít) để tiện việc đối chứng khi khách hàng khiếu nại, tránh việc phải đo bằng... chai nước suối không chính xác.

Thanh Trần (Gò Vấp, TP.HCM)

Nâng vai trò của hội bảo vệ người tiêu dùng

Theo quy định thì khi bị xâm hại quyền lợi, người tiêu dùng có thể tự mình khiếu nại, khởi kiện doanh nghiệp hoặc có thể nhờ hội bảo vệ người tiêu dùng bảo vệ. Nhưng với nhân sự ít, điều kiện hoạt động còn nhiều hạn chế, các hội này có thể dễ dàng đại diện cho những khách hàng riêng lẻ để làm việc với doanh nghiệp lẫn cơ quan chức năng?

Như trong vụ một khách hàng khiếu nại công ty sữa, do việc tự lấy mẫu sữa đi kiểm nghiệm không có giá trị pháp lý nên nếu làm việc này thì khách hàng vừa mất tiền, vừa không nhận được sự đồng tình của công ty. Vậy khách hàng có thể thông tin đến hội để hội phối hợp với công ty thực hiện việc này hay không? Hay trong vụ khách hàng tố giác cây xăng đong thiếu, nếu không thể cầu cứu các cơ quan chức năng thì khách hàng có thể gọi điện thoại đến hội để được giúp đỡ ngay?

Xem ra, mọi việc phụ thuộc nhiều vào quyền hạn của hội, nghĩa vụ của doanh nghiệp mà các quy định của pháp luật cần khẩn trương tính đến để kịp thời bổ sung.

Trang Viet