Không thể xác định tốc độ xe gây ra tai nạn

Vụ va chạm khiến con tôi bị tử vong. Ngày 14-12-2012, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân có văn bản cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn là do con tôi đi bộ qua đường không đúng nơi quy định nên họ không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, chúng tôi không rõ vì sao công an lại không xác định tốc độ của xe gây ra tai nạn để gia đình có cơ sở yêu cầu bồi thường thiệt hại?

Bà Đỗ Thị Tư (Phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM)

Thiếu tá PHẠM ĐÌNH NGỌC, Đội trưởng Đội CSĐT tổng hợp - Công an quận BìnhTân, trả lời: Khi tiếp nhận vụ việc nêu trên, cơ quan điều tra đã lấy lời khai những người có liên quan và thu thập các dấu vết tại hiện trường. Để xác định được tốc độ của xe gây ra tai nạn, chủ yếu dựa vào dấu vết thắng trượt trên đường. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì không thấy có dấu thắng nên công an không có cơ sở để xác định tốc độ cụ thể. Ngoài ra, theo tất cả chứng cứ mà công an thu thập được thì nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn là do người đi bộ là con trai bà Tư. Hôm đó, nạn nhân băng qua quốc lộ 1A không đúng quy định (nơi có dãy phân cách) và lại không quan sát kỹ. Khi đó, người chạy xe máy đang lái xe ở cự ly quá gần và bị một xe máy khác phía trước che khuất tầm nhìn nên đã không xử lý kịp và tông vào nạn nhân. Vì lẽ này, Công an quận Bình Tân không thể khởi tố vụ án hình sự vì chính nạn nhân đã vi phạm Điều 32 Luật Giao thông đường bộ và lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân.

Về việc bồi thường thiệt hại, nếu không tự thương lượng được thì các bên có thể khởi kiện ra tòa án để được xem xét, giải quyết.

T.NHÂN ghi