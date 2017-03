Không tiếp tay cho trộm nón bảo hiểm

Đọc bài “Đi “chợ” bán nón bảo hiểm trộm cắp” trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 12-8 tôi phần nào giải tỏa được những ấm ức bấy lâu nay. Mặc dù nhà báo chưa thể vạch mặt chỉ tên được những kẻ trộm cắp để có thể báo cho cơ quan chức năng xử lý nhưng nó cũng là tiếng chuông gióng lên để mọi người cùng chung tay bài trừ tệ nạn này.

Tôi thường là nạn nhân của những kẻ trộm. Khi mua nón, tôi hay chọn những nón chất lượng nên cũng vì vậy mà hay bị nhòm ngó. Có lần đi đám cưới một người bạn trở ra, tôi chẳng thấy nón của mình đâu. Chạy đi tìm mãi cũng không thấy chỗ bán nón, sau đó tôi lại bị CSGT thổi phạt vì không đội nón bảo hiểm. Cục tức nhân đôi.

Tôi tìm hiểu thì nhiều bạn bè cũng rơi vào trường hợp tương tự nhưng vì giá trị một chiếc nón bảo hiểm chỉ vài trăm ngàn đồng nên không ai trình báo. Có lẽ vì vậy mà kẻ trộm càng lộng hành. Cộng thêm đó là sự tiếp tay của những người tiêu thụ nón rồi ngang nhiên bày bán.

Để hạn chế phần nào nạn trộm cắp, mỗi người phải tự bảo vệ tài sản của mình là điều tất yếu. Cạnh đó, tất cả chúng ta phải tăng cường cảnh giác, không dễ dãi bỏ qua những trường hợp vi phạm. Nếu phát hiện kẻ trộm thì mạnh dạn tố giác với cơ quan chức năng. Hiện nay, người nào trộm cắp tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên là bị xử hình sự. Trộm tài sản giá trị dưới 2 triệu đồng thì sẽ bị xử phạt hành chính. Theo Điều 18 Nghị định 73 (năm 2010, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội), hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng. Hành vi mua, bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết rõ tài sản đó do vi phạm pháp luật mà có nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng.

Như vậy luật đã có, chúng ta phải mạnh dạn phòng, chống, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Xa hơn, chúng ta nên tìm mua những nón bảo hiểm được bán ở những nơi kinh doanh rõ ràng, không tiếp tay với những hành vi vi phạm.

Phải có biện pháp răn đe. Chừng nào còn có nhu cầu của người mua thì tình trạng mất nón bảo hiểm còn xảy ra phổ biến. Nếu đã truy lùng ra được manh mối, chứng cứ rõ ràng đường dây ăn cắp này thì cơ quan chức năng nên có động thái dẹp bỏ điểm buôn bán này, tìm ra hình thức răn đe nào đó nữa thì càng tốt. NGUYỄN VĂN HOÀNG, 18 đường số 5, phường Linh Chiểu,

quận Thủ Đức, TP.HCM Cẩn thận bảo vệ tài sản. Tôi từng là nạn nhân của việc bị lấy cắp nón bảo hiểm, thay vì mua một cái nón bảo hiểm dỏm gần đó thì tôi mượn nón bảo hiểm của bạn rồi nhất quyết mua một cái nón bảo hiểm mới. Tôi không thích mua nón bảo hiểm nguồn gốc không rõ ràng. Ở chỗ tôi làm, từ khi bãi giữ xe có trang bị camera thì việc mất nón bảo hiểm hầu như không còn. Thế nhưng tôi cũng không chủ quan để nón bảo hiểm hớ hênh. Tôi luôn bỏ vào cốp xe, đối với những xe không có cốp hoặc móc thì bạn nên cầm nón theo hoặc nhờ dịch vụ giữ hộ. ĐẶNG THỊ CẢNH, quận 1, TP.HCM

Luật sư THANH TÂM, Công ty Luật Mai Trần