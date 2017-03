Không vì con chó mà lấy mạng người

Khởi tố vụ án giết đối tượng trộm chó Trong vụ người dân “tự xử” kẻ trộm chó (đốt xe máy, đánh bị thương và chặn xe không cho đưa Hoàng Công Hiệp đi cấp cứu khiến Hiệp chết) ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), chiều 15-10, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Hiện cơ quan này đang sàng lọc, triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra. Đồng thời, Công an huyện Nghi Lộc cũng khởi tố, tạm giam bị can Đào Ngọc Lâm (người chở Hiệp đi trộm chó) về tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, trong hai năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có ít nhất bảy vụ người dân bắt được kẻ trộm chó rồi “tự xử” bằng cách đánh chết bốn tên trộm và đốt cháy bảy xe máy. Hầu hết các đối tượng trộm chó đều dưới 30 tuổi, ngụ các huyện ven TP như huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ông Phạm Dũng Sỹ, Trưởng Công an xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc), cho rằng: “Kẻ trộm chó thường là các đối tượng ăn chơi lêu lổng, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Như Lâm (bị bắt ngày 14-10) có hai tiền án, tiền sự về hành vi trộm chó và đang nghiện ma túy nên vẫn liều lĩnh đi trộm với hy vọng kiếm cả triệu đồng/ngày”. Trung tá Cao Bá Tuyết, đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết: “Thường khi bắt được những kẻ trộm cắp xe máy thì người dân không đánh đập. Nhưng khi bắt được kẻ trộm chó thì người dân lại đánh hội đồng. Có thể vì người dân bức xúc do con chó là vật nuôi trong nhà ai cũng thương. Cơ quan chức năng đã tuyên truyền, giải thích việc “tự xử” kẻ trộm chó là sai pháp luật nhưng tình hình vẫn chưa có chuyển biến”. Đ.LAM