Ông Lâm Ngọc Thích, Trưởng Công an xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè), cho biết: “Trước đây, công an xã vẫn xác nhận tạm trú cho người dân để họ nộp hồ sơ gắn đồng hồ nước. Những hộ dân chưa có số nhà cũng được giải quyết bằng cách xác nhận tạm trú kế số nhà hoặc số nhà đối diện, phía trước, phía sau. Thế nhưng gần đây ở huyện có nhiều hộ chỉ được cấp phép xây dựng tạm nhưng sau đó lại xây dựng nhà ở kiên cố. Do đó, để thực hiện chỉ đạo ngày 8-9-2011 của UBND huyện, công an xã đã tạm ngưng không xác nhận tạm trú để làm hồ sơ gắn đồng hồ nước. Với chỉ đạo trên, huyện muốn kiểm soát việc không cấp giấy phép đào đường, lắp đặt đồng hồ nước cho các đối tượng xây dựng sai phép (không được cấp số nhà) trên địa bàn.

KIM PHỤNG