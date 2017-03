Không xử lý hình sự

Mới đây, Công an quận Tân Bình đã có công văn cho biết: Ngày 25-9-2007, do ông Hoài chưa trả tiền mua xe trả góp nên nhân viên thu hồi nợ của công ty đã xô ông Hoài té ngã và đẩy vợ ông Hoài rời khỏi xe. Kế tiếp, họ lấy xe ông Hoài rồi mang về công ty cất giữ. Hơn 10 ngày sau đó, tự nhận thấy hành vi lấy xe trên là sai trái, nhân viên công ty đã mang xe giao nộp cho công an phường. Tuy hành vi của nhân viên trên có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản nhưng vì chưa đến mức xử lý hình sự nên Công an quận Tân Bình chỉ xử phạt hành chính.