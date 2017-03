Khu tập thể giáo viên bị thiêu rụi thành than

Toàn bộ căn nhà 4 gian bị thiêu rụi (Nguồn: baolaocai)

Vụ cháy xảy ra vào tối ngày 13/6 khiến căn nhà gỗ 4 gian lợp prô-xi-măng của giáo viên trường Tiểu học số 1 bị thiêu rụi hoàn toàn.



Rất may khi vụ cháy xảy ra không có giáo viên nào ở đó vì tất cả đã về nghỉ hè từ cuối tháng 5. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh nên hầu hết vật dụng cá nhân của các giáo viên đã bị cháy và hư hỏng nặng.



Ước tính ban đầu, thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.



Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Song vì khu tập thể cách xa nguồn nước cộng thêm thời tiết hanh khô nên công tác chữa cháy không được tiến hành kịp thời.



Được biết đây là vụ cháy thứ 5 do chập điện gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính từ đầu năm đến nay.

Theo Hồ Đức (VNN)