Kiếm chác từ lì xì ngày tết

TS TRẦN NGỌC THÊM, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng - Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM: Tiền hên có thể thành tiền xui! Lì xì là tục lệ mừng tuổi trẻ em trong dịp tết Nguyên đán ở các nước Á Đông và Việt Nam. Ở Trung Quốc, tục này được gọi là “hồng bao” (tiếng Quan Thoại) hoặc “lợi thị” (tiếng Quảng Đông). “Lợi thị” hay “lì xì” đều có nghĩa là được lợi, được tiền, được may mắn. Tiền lì xì khi mừng tuổi chính là thứ tiền đem lại cái hên, điều lành, điều tốt cho trẻ em dịp đầu xuân. Ở Việt Nam, tục lì xì trong ngày tết mang ý nghĩa là mừng tuổi ông bà, cha mẹ chúc phúc cho con cháu làm ăn phát đạt, may mắn, sức khỏe và sung túc “đầu năm có tiền thì cả năm cũng có tiền”. Ngày xưa, các cụ thường chọn những tờ tiền có màu đỏ tươi đựng trong chiếc bao đỏ để cho trẻ bằng thái độ trân trọng với lời nhắn nhủ, dặn dò ân cần. Bao lì xì được dán kỹ vừa tạo sự kín đáo, vừa không gây so bì dẫn đến xích mích, hơn thế màu đỏ ở đây còn tượng trưng cho sự may mắn, tốt đẹp, phát tài. Ngày nay, tục lì xì không chỉ áp dụng ở trường hợp người lớn tặng người nhỏ mà con cái cũng có thể biếu cha mẹ; bạn bè, đồng nghiệp cũng tặng nhau kèm theo lời chúc tốt đẹp ngày đầu năm mới. Đây là tục lệ tốt đẹp. Tuy nhiên, gần đây tập tục này đã phần nào bị biến tướng, trở nên thực dụng do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường và sự giáo dục sai lệch của một số ít gia đình. Một số người thường tận dụng nó như cơ hội để trả nợ, trả ơn hoặc hối lộ cấp trên, còn các sếp thì xem đó là một dịp để kiếm chác. Con trẻ trong những gia đình khá giả, nhận nhiều tiền lì xì, nếu không được cha mẹ giáo dục cẩn thận sẽ có tâm lý nhìn mọi thứ theo giá trị tiền bạc, dễ dẫn đến hư hỏng. THÁI HIẾU ghi