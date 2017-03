Kiện gà... mất trâu!

Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh vừa gửi công văn “cầu viện” TAND tối cao để cơ quan thi hành án tỉnh này có thể thi hành một bản án do chính TAND tỉnh Tây Ninh xét xử. Do tòa định giá đất cao hơn giá trị thực tế khoảng... ba lần nên việc thi hành án sẽ gây thiệt hại cho người thắng kiện.

Trước giải phóng, gia đình bà Huỳnh Thị Lường cho gia đình ông C. mượn hơn 3.500 m2 đất tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh để trồng lúa. Khi đó, đất có nhiều hố bom, phía ông C. đã bỏ nhiều công sức để san lấp... Năm 1993, bà Lường được UBND huyện Trảng Bàng cấp “giấy đỏ”, trong đó có cả phần đất này. Nay bà Lường yêu cầu gia đình ông C. trả lại đất.

Khi xét xử sơ thẩm vụ án vào tháng 4-2004, TAND huyện Trảng Bàng cho phép bà Lường lấy lại toàn bộ số đất trên. Đồng thời, bà Lường có trách nhiệm thanh toán cho ông C. gần 19 triệu đồng tiền công lấp hố bom và giá trị các cây trên đất. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm tháng 5-2005, TAND tỉnh Tây Ninh chỉ cho phép bà Lường nhận lại 1/2 diện tích đất trên. Căn cứ vào biên bản định giá của cấp sơ thẩm với giá đất là 100 ngàn đồng/m2, tòa này buộc bà Lường phải thanh toán cho ông C. hơn 182 triệu đồng là giá trị 1/2 đất được giao trả.

Để thi hành bản án trên, Thi hành án huyện Trảng Bàng đã quyết định kê biên căn nhà của bà Lường. Ngày 1-4-2008, Thi hành án huyện ra thông báo sẽ cưỡng chế bà Lường thi hành án.

Phát hoảng với thông tin này, bà Lường đã gửi đơn đề nghị dừng việc cưỡng chế. Tháng 6-2008, sau khi xác minh thấy giá trị phần đất mà bà Lường được nhận chưa tới 1/2 số tiền tòa tuyên, Thi hành án huyện Trảng Bàng đã gửi công văn đề nghị TAND tỉnh Tây Ninh làm rõ căn cứ định giá đất khi xét xử. Theo cơ quan này, đất tại vị trí trên nếu theo bảng giá quy định của tỉnh giá 9,5 ngàn đồng/m2, nếu theo thị trường giá khoảng 30-40 ngàn đồng/m2. Chẳng rõ vì sao tòa phúc thẩm lại chấp nhận giá 100 ngàn đồng/m2 - cao gấp ba lần giá thị trường? Không lẽ chỉ vì muốn nhận hơn 1.700 m2 đất nông nghiệp, bà Lường phải “hy sinh” căn nhà mà cả gia đình đang ở.

Đến giờ, câu trả lời phụ thuộc vào tiến độ xử lý nhanh, chậm của TAND tối cao. Giá mà TAND tỉnh Tây Ninh cân nhắc, thận trọng hơn khi xét xử thì đã không tự mình gây ra những nghịch lý trớ trêu không đáng có.